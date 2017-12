Elu on ainukordne ja seda ei pea häbenema!

Leonhard Lapin elab ja töötab meie keskel. Lapini loomingut ja kunsti vaadates, tema kirjutatud luulet ja raamatuid lugedes saad aru, et temale on aeg olevik, siin ja praegu. Tema raamatute kaudu elustub eesti kultuurilugu – seitsmekümnendad, kaheksakümnendad, üheksakümnendad ja kahetuhandendad. Leo on huvitav, ta kirjutab oma mälestused endast välja ja läheb edasi, ta uueneb pidevalt, otsib väljakutseid, seab endale sihid ja ülesanded. Tema tänane looming on uuenduslik.

Leonhard Lapin. Rahva Hääl. 1980. | FOTO: Eesti Kunstimuuseum

Mina alles sündisin, kui Leonhard Lapin Räpina poisina, siis juba Tallinnas õppimas, elumõnusid nautis. Lapin, kes armastab üle kõige siin maailmas naisi ja valget veini, on kahtlemata üks karismaatilisemaid kunstnikke eesti kunstiajaloos. Nii nagu nõukogude võim ei suutnud avangardset Lapinit murda, nii on Lapin ka nüüdis-Eestis endiselt kriitiline ja julge.

Huvitav on see, et ka praegu, kui meid ei kontrolli enam KGB ega muud organisatsioonid, on tekkinud vabatahtlikud kombluspolitseinikud, kes halvustavad ja kritiseerivad aktiivselt vabameelseid vabamõtlejaid. Ma väga loodan, et tegu on pigem omaalgatusliku vabatahtliku rahvamalevaga.

Oleme jõudnud neokonservatiivsesse ajastusse, kus materdatakse kõiki, kes julgevad välja öelda oma arvamuse. Lapin elutarga inimesena sellega kaasa ei lähe, vaid jätkab loovalt oma teed ajal, kui tema enda julged kaasaegsed kaovad järjest vaikselt igavikku. Nii nagu Nõukogude Eestis oli Lapin mässaja, avangardist, konseptualist ja hipi, nii on ta seda ka professori staatuses nüüdis-Eestis.

Leonhard Lapin. Monument Tallinnale. 1987. Puit. | FOTO: Eesti Kunstimuuseum

Lapinit on võimatu murda, sest läbi elu on teda julgustanud tema kompromissitult julged ja andekad sõbrad Linnart Mäll, Juhan Viiding, Ott Arder, Ando Kesküla, Andres Tolts, Jüri Arrak, Raul Meel ja paljud teised. Leonhard Lapin on mees, kes on välja töötanud eri õpetusi kompositsioonist ja värvist, juhindudes zenbudismist. Selle õpetuse järgi saavad haridust ka praegused kunstitudengid. Ta on olnud aastakümneid õppejõud ja professor nii Eestis kui ka välismaal.

Luulesõbrad teavad, kes on Albert Trapeež ja oskavad tsiteerida Trapeeži luuletusi, eriti hea, kui neid luuletusi esitab Leonhard elavas esitluses ise. Väärt kultuuriloolist teavet ammutas kunstnik ka raamatutest, kuulates tähelepanelikult oma noorusaegadel vanu ja tarku inimesi, mõistes ja elades julget avangardset hipielu.

Nüüd on aga Lapinit ennast hea kuulata, sest ta ei valeta – tema elu ongi täpselt nii kirev ja võimalusterohke. Tema kunstis on tunda mõjutusi tervest sajandist, Malevichist AiWeiWeini. Lapin on kogu aeg kohal. Ta on aegadeülene, luues meie ajale sisu, suhestudes oma kaasaegsetega ja see ongi hea.

Leonhard Lapin. Jänku suudlus. 1996. | FOTO: Eesti Kunstimuuseum

Lapin ei allu kultuurinomenklatuuri survele, ta oskab ennast väljendada nii pildis kui ka sõnas, seepärast on ta ka ohtlik ja hirmutav. Radikaalsetele feministidele oleks ta justkui põrguvürst ja sellest on tekkinud talle ka vaenlasi, kuid kunstnikule on see vaid inspiratsioon. Need, kes teda tunnevad, näevad temas suurt südant ja tunnevad armastavat inimest. Ja tegelikult on Leo südamest hea inimene, teda emmates saad aru tema suurusest.