Galerii: Ruja vinüüli esitluskontsert

Ruja n-ö progeperiood on jäänud teenimatult laiemale avalikkusele tundmatumaks. Selgus, et 1979. aastal LP-na ilmuma pidanud materjal on kõigest vaid osa. 1975–1980 kirjutas ja salvestas Ruja hulgaliselt filmidele, teatrilavastustele ning telesaadetele muusikat. Samuti tuli päevavalgele paar linti Ruja kontsertsalvestustega 1976. ja 1978. aastast. Nii saigi põhiplaadi kõrvale tehtud ka teine plaat, mis annab põgusa ülevaate Ruja kontserttegevusest ning nende osalusel salvestatud teatri- ja filmimuusikast.

Vinüülplaatidega on kaasas boonus-CD, mille aluseks on Ruja toonase helirežissööri Mati Braueri salvestused, kus on helilõike Ruja tööst stuudios, Braueri intervjuud bändi liikmetega ning tema enda arutlusi Ruja muusika teemal.

Kokkuvõttes annab komplekt hea ülevaate 1975–1980 Ruja muusikast ja Ruja mitmeplaanilisest tegevusest.

Õhtu alguses tutvustas Jaanus Nõgisto plaadi ja toonase muusika sündi. Õrnemaid lugusid antud kogumikult esitas Liisi Koikson. Ruja ja oma lugudega astus ürituse teises pooles lavale Mikk Tammepõllu bänd.