Juurikas: Jõulupühad olid võimsad

Andmed kinnitavad, et võrreldes eelmise aastaga tõid jõuluvanad eurooplastele 22,2 korda rohkem kingitusi, kusjuures söödavate kingituste hulk küündis tervelt 32 protsendini kinkide kogukaalust. Kui 2016. aastal oli jõulukingituse keskmine kaal Euroopa Liidus 0,5 kg, siis 2017. aastal ületas keskmise jõulukingituse kaal esimest korda ajaloos 2 kilo maagilise piiri, ulatudes 2,89 kiloni!

Kasvanud on jõulukontsertide arv. Eurostati andmetel mängiti detsembrikuus Euroopa kirikutes, kabelites ja palvemajades kokku üle 15 miljoni tunni professionaalset jõulumuusikat. Analüütikute andmetel oleks tänavuse jõulumuusika detsibellid kokkuliidetuna võrreldavad Krakatau vulkaanipurske kõminaga, mis põhjustas 1883. aastal globaalse kataklüsmi.

Kasvanud on eurooplaste jõulu­laudadel ära söödud kalorite hulk. Frankfurter Allgemeine kirjutab, et riigikantsler Angela Merkel sõi tänavu 400 vorstikest rohkem kui mullu, purustades legendaarsele Otto von Bismarck’ile kuulunud rekordi – 1236 vorsti. Allgemeine vihjab, et Merkel suutis sellise taktikalise sammuga tõsta oma kehakaalu enneolematule tasemele. Täpseid arve ajaleht kahjuks ei avalda, viidates sõjasaladusele.

Tunduvalt on kasvanud Prantsusmaa presidendi Macroni kehakaal. France Pressi levitatud fotodel võistleb Macron nüüd priskuse poolest oma Itaalia ja Hispaania kolleegiga, demonstreerides valitsusjuhile igati sobilikku kõhukest.

Rootsi kuningapere on andnud panuse oma rahva keskmise kaalu tõusule maailma poliitilisel kaardil. Pärast 700 kilo seajalgade söömist on kuningapere ühiskaal tõusnud tervelt 415 kilo, ulatudes peaaegu Taani kuningapere tasemele. Viimaste eluskaal tõusis pühadega tervelt 653 kilo, olles seega arvestatavamaid Euroopa vana monarhia hulgas.

Et saada maailma asjadest adekvaatset pilti, võib võrdluseks tuua näiteks Vene föderatsiooni haleda tulemuse: Putin 71 kg, Medvedev 68 kg – kokku naeruväärsed 139 kg. Isegi kui lisada sellele Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni tubli 324 kg, ei suudaks selline klikk isegi üheskoos Euroopale mingit vastupanu avaldada. Isegi rahuarmastav Rooma paavst ihuüksi lömastaks need tegelased vabalt oma 1680 kiloga.