Juurikas: Aasta sportlane Kevin Uljaste

Tippsuusataja Kevin Uljaste, palju õnne aasta sportlase tiitli puhul!

Aitäh!

Kas tähtis tunnustus tuli ootamatult?

Ei tulnud. Tippsportlane peab iga hetk olema valmis tõusma pjedestaalile, et võtta vastu tunnustus suurte saavutuste eest.

Saavutusi teil jätkub.

Ruka maailmakarika miniturniiril oli punktikohale jõudmine täiesti reaalne. Kahjuks ei lubanud lihased suusarajal endast kõike anda.

Mis juhtus?

Lihased ei lubanud mul maksimaalselt pingutada. Üritasin ja üritasin, aga maksimumi kätte ei saanud. Juba enne startiminekut hakkasid lihased rääkima, et lähme parem hotelli, sööme hilist hommikueinet, pikutame ja vaatame telekat. Mina loomulikult keeldusin kategooriliselt. Selle peale teatas nimme-niudelihas, et tema läheb nüüd igatahes pubisse, teeb mõned õlled, ja kutsus sääre kolmpealihase ja reie tagalihaseid endaga kaasa. Suure pingutusega õnnestus mul lihased lõpuks suusa­rajale saada, aga küll siis oli seda ohkimist ja aietamist, et valutab siit ja pistab sealt. Suurivaevu jõudsime finišisse.

Miks lihased niimoodi käitusid?

Tagantjärele analüüsides saan aru, et see oli loogiline. Lihased on hooaja jooksul pidanud päris palju pingutama. Juba enne MK-etappe oli neil seljataga mitu võistlusstarti, lisaks veel kolmenädalane laager.

Alguses läks teil päris kenasti?

Esimene päev oli tunne hea ja sai hästi mõnusalt sõita. Alustasin päris kiire mehena ja kannatasin tempo ära. Millegipärast läks iga päevaga tunne kehvemaks, kuigi ise lootsin, et iga päevaga läheb just paremaks. Ju siis üldine väsimus oli peal ja läks sedapidi.

Kas kukkumine lõpulaskumisel tõmbas punktilootusele lõplikult kriipsu peale?

Võib küll nõnda öelda. Kaotasin kukkumisega hinnanguliselt 30–40 minutit. Ruka suusarada on järsk, seal kukuvad paljud. Sellest on rahvusvahelises suusaföderatsioonis pidevalt juttu olnud, et tegelikult tuleks ehitada trepp, mida mööda sportlased saaksid ohutult alla tulla. Paraku ei jätku trepi ehitamiseks finantse.

Miks te Lillehammeri MK-etapil rajale ei jõudnud?

Haigus pookis ennast külge juba eelmisel nädalavahetusel Soomes, kui käisin mammal abiks IKEAst mööblit toomas. Algul hakkas vaevama valus kurk. Siis tuli nohu, rinnus oli miski juba pikemat aega kinni olnud. Öösel läksin Lillehammeri polikliiniku EMOsse, seal oli haigestunud suusatajatest moodustunud pikk järjekord. Arstid ütlesid juba mind nägemata, et viirus on liikvel ja see tuleb korralikult välja ravida. Arutasime olukorda mammaga, mamma arvas ka, et haigena ei tohi õue minna.

Kõigest hoolimata läksite Ramsau etapile, tulvil võidutahet?

Tunne oli tõesti selline, et no nüüd see purakas peab tulema. Aga Ramsaus oli ilm väga halb, sadas lund ja puhus külm tuul. Uberit polnud võimalik tellida, kuna Ramsaus on jagamismajandus keelatud. Niisiis pidin raja omal jõul läbi tegema. Ei olnud sugugi meeldiv seal suusatada, aga mis teha. Kümme kilomeetrit tugevas lumesajus – suusataja jaoks on see valge surm. Kui maha kukud, siis sa enam püsti ei saa. Paks lumi sajab sulle peale ja hea, kui kevadeks pole hundid sinu jäänuseid metsa vahel laiali tassinud.