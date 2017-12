17 kultuurisündmust 2017. aastast

Konrad Mägi näitus Roomas, fotol Enn Kunila ja Sirje Helme | FOTO: Meeli Küttim

Aasta kunstnik – Konrad Mägi

Roomas avati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tähistamiseks mainekas Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporaneas Konrad Mäe suurnäitus. See on läbi aegade mahukaim Konrad Mäe teoste näitus väljaspool Eestit, eksponeeritud on autori maastikumaalide paremik peaaegu 50 teosega. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea on üks olulisemaid Rooma muuseume, mis on keskendunud 20. sajandi modernismile. Peale püsiekspositsiooni on seal pidevalt ka vahetuvad näitused. Publikuhuvi üle ei saa muuseum ega näituse korraldanud Eesti Kunstimuuseum sugugi kurta.

Menukaks ostus ka kevadel Firenze kesklinnas esinduslikus Novecento kunstimuuseumis avatud näitus «Visioni dal Nord», kus teiste Eesti kunstike kõrval oli kõige mahukamalt esindatud Konrad Mäe maalid. Aga see pole veel kõik. Sügisel ilmus muljetavaldav raamat – Eero Epneri kirjutatud Konrad Mäe elulugu, mida saab lugeda nii eesti, inglise kui ka itaalia keeles. Forenze näituse ja elulooraamatu taga seisab kunstimetseen ja -koguja Enn Kunila.

NO99 juhid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo võtavad vastu auhinda Europe Prize New Theatrical Realities. | FOTO: Europe Theatre Prize

NO99 tiirutab ja pälvib tähelepanu

Teater NO99 tõi Eestisse Euroopa kõige prestiižikama teatriauhinna, uue teatrireaaluse preemia (Europe Prize New Theatrical Realities), mille laureaadid valib välja nimekas žürii. Teatrimaailma Oscariks nimetatud auhind on tunnustus kogu NO99 teatrile. Preemial on kaks kategooriat: elutööpreemia ja uus teatrireaalsus. Viimasega, mille pälvis NO99, tunnustatakse loojaid ja truppe, kes on oma pikaajalise tegevusega Euroopa nüüdisaegset teatrikeelt enim arendanud ja mõjutanud. NO99 on ühes reas selliste nimedega, nagu näiteks Thomas Ostermeier, Romeo Castellucci, Kristian Smeds, Katie Mitchell, Rimini Protokoll, Krzysztof Warlikowski, Christoph Marthaler jpt.

Tähelepanuväärne on ka teatri jõudmine Veneetsia biennaali teatriprogrammi, kus tänavu anti etendusi lausa kahe lavastusega: «NO43 Kõnts» ja «NO42 El Dorado: klounide hävitusretk». Oktoobri alguses lummas NO99 lavastusega «NO40 Pööriöö uni» Berliini esinduslikema ja parima akustikaga kontserdisaalis Berlin Konzerthausis Saksamaa publikut.

Lõppeval aastal tulid NO99 kunstilised juhid Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi tagasi vahepealselt pausilt ning Eestis esietendus lausa kolm nende lavastust: ühiselt tehtud «NO34 Revolutsioon», Semperi «NO33 Hüsteeria» ja Ojasoo «NO32 Heasoovijad».

Ligi 100 000 külastajat leidis tänavu tee Ugala teatrisse. | FOTO: ELMO RIIG/SAKALA

Eesti teater, remondis

Kui kunstiliselt on Eesti teatril küsitav ajahetk, siis remondiraha poolest on kõik hästi, vähemalt riigi osalusega teatrites. Märtsis avati täielikult renoveeritud Ugala, uue lava said Vanemuine ja Endla. Riik ja Tallinna linn on jõudnud kokkuleppele, et Tallinna Linnateater saab endale kauaoodatud suure saali, mille ehitus peaks lõppema 2020. aasta lõpuks.

Aga ka üks erateater saab endale uue ja uhke saali: Tallinna vanalinnas asuva Theatrumi ruumides on remont käinud juba tänavuse aasta märtsist ja peaks lõppema uuel aasta esimestel kuudel.

Eesti tuntuim ooperilavastaja Neeme Kuningas Krasnojarskis. Muide, Krasnojarski krai on Venemaa suuruselt teine regioon, rohkem kui nelja Prantsusmaa suurune. | FOTO: Jaanus Piirsalu / Postimees

Maria Faust | FOTO: Sander Ilvest

Kõrged premiad Maria Faustile ja Neeme Kuningale

Eesti kolmest kutselisest ooperilavastajast kaks – Arne Mikk ja Neeme Kuningas – teevad tegusid Venemaal. Mikk, kes on sisuliselt pensionile jäänud ning pole alates 2014. aastast Eestis enam lavastanud, tõi tänavu novembris Moskvas Pokrovski nimelises Kammerteatris välja soome helilooja Kalevi Aho ooperi «Frida ja Diego» (seda on eestlastel võimalik näha ja kuulda tuleval suvel Pärnu Ooperipäevadel). Kuningas on töötanud alates 2016. aasta detsembrist Karsnojarski ooperiteatri pealavastajana. Samas majas tuli tänavu maikuus tema käe all välja César Cui ooper-ballett «Kaukaasia vang» (1883), mis võitis tänavu Venemaa maineka teatriauhinna Onegin kategoorias «Uuestisünd/Traditsioon». Lavastuse valmimisega oli seotud veel teinegi eestlane – valguskunstnik Neeme Jõe.