Selgus tänavuse Galerii-G kunstipreemia saaja

Seekordse, kahekümne viienda kunsti aastapreemia pälvis teenekas maalikunstnik Tiiu Pallo-Vaik, kelle teosed on jätkuvalt olnud meie maalikunsti, seejuures nii õli- kui akvarellmaali tipus. Preemia antakse üle on 4.jaanuaril.

Tiiu Pallo-Vaik (sündinud 1941) on läbi aastakümnete olnud loominguliselt viljakas ja on tänaseks osalenud sadadel näitustel. Tema õlimaale ja akvarelle on eksponeeritud paljudel ka välismaal: Lätis, Leedus, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Austraalias. Kunstniku isikunäitusi on toimunud üle Eesti: alates Tallinna kesksetest galeriidest ja teistest peamistest näitusepaikadest kuni väikeasulate kultuurimajade ning koolideni.

Kunstnikul on olnud rida personaalnäitusi ka välismaal: Helsingis ja veel mitmes Soome linnas, Stockholmis, Berliinis, Washingtonis. Nendel näitustel esinemine on kunstnikule toonud diplomeid, preemiaid ning muus vormis tunnustust, mille täismahus esitamine läheks liiga pikaks – ainuüksi Balti akvarellitriennaalidelt on ta saanud enne ja pärast seal 191. aastal pälvitud Grand Prix`i ka rea diplomeid. Ta on ka Kristjan Raua kunstipreemia laureaat (2016. aasta loomingu eest).

Tiiu Pallo-Vaik läks 1955. aastal, olles lõpetanud mittetäieliku keskkooli, õppima maalikunsti erialal toonasesse Tartu Kujutava Kunsti Kooli ja lõpetas selle kooli 1961. aastal. Aastail 1961-1967 jätkas ta maaliõpinguid Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Juba enne kõrgkooli diplomi saamist alustas ta näitustel esinemist, kuuludes meie kunsti uudseid suundumusi toonud rühmituse ANK`64 liikmeskonda.