Selgusid Neitsi Maali nominendid

Nominentide hulka jõudsid järgmised filmid (tähestiku järjekorras, sulgudes lavastaja):

«Armastus ...» (Sandra Jõgeva)

«Keti lõpp» (Priit Pääsuke)

«Mehetapja/Süütu/Vari» (Sulev Keedus)

«Minu näoga onu» (Katrin ja Andres Maimik)

«November» (Rainer Sarnet)

Kokku esitasid filmiajakirjanikud auhinnale 19 filmi, mille hulgast valiti välja hääletusel viis enim punkte saanud nominenti. «Üksnes nimetatud filmide valik näitab Eesti filmi hetkeseisu rikkalikkust, kuna välja toodi nii täispikki linalugusid, lühifilme, mängufilme, animatsioone kui ka dokumentaale,» kommenteeris valikuprotsessi EFÜ esimees Andrei Liimets.

Neitsi Maaliga kaasneva rahalise preemia väljaandja Olympic Casino Eesti juhatuse esimehe Erki Tavase sõnul on põhjust traditsiooni jätkumise üle rõõmustada. «Vaadates nominentide nimekirja on selge, et Eesti filmil läheb täna tõesti hästi, aga see ei ole kaugeltki mitte kõik – Neitsi Maali traditsioon tõendab meile veenvalt, et filmitegijate kõrval on ka filmiajakirjanike tsunft täis elujõudu,» ütles Tavas.

EFÜ aasta Filmi auhind on Eesti Vabariigi iseseisvusaja vanim filmiauhind, mis on saanud nimeks Neitsi Maali ning millega kaasneb pronksist originaalkuju (autor Priit Tender). Rahalise preemia 2000 eurot paneb välja Olympic Casino Eesti AS.

4. jaanuaril toimuval Neitsi Maali auhinnaüritusel kuulutatakse välja ka aasta filmiajakirjaniku ja aasta levifilmi preemia.

EFÜ tegutseb alates 1993. aastast ja on rahvusvahelise filmiajakirjanike organisatsiooni FIPRESCI liige. Esimene Eesti Filmiajakirjanike Ühingu auhind anti välja 1994. aastal, tänavu antakse auhind välja juba 25. korda.