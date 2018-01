Priit Pullerits arvustab Vahur Kersna saadet Urmas Otist

Urmas Ott saates «Valitud meeleolud». Saatekülaline Uno Loop | FOTO: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Ilmselt peitus Oti tragöödia ka selles, nagu märkis saates televeteran Hagi Šein, et tema viljeldud intervjueerimismudel hakkas end ammendama ning tema käsitluslaad jäi selliseks, nagu see oli juba nõukogude aja lõpus. Traagiline on see, et Ott ei tahtnud või ei suutnud sellest aru saada. Ta oli endiselt veendunud selles, mida oli endale kogu elu arrogantselt sisendanud: ta on parim, ta on staar. Aga staaril ei saa olla inimlikke nõrkusi. Isegi kui neid on, peab ta suutma neid varjata. Mis omakorda jällegi vaid suurendab tema sisemist tragöödiat.

Mees, kes oli vallutanud ääretu Venemaa, lõpetas karjääri Raadio 4 eetris venekeelse saatesarjaga «Sündsuse piires». Kontrast hiilgeaegadega oli valusalt terav.

Loomulikult põles Oti täht kirkalt. Aga ei põlenud igavesti. Ja kui ta täht hakkas kustuma, tuli järsku välja, et tema kõrval pole enam kedagi noist, kes olid talle varem alt üles vaadanud, teda imetlenud ja jumaldanud. See on Kersna vahendusel Oti isiklikult valus õppetund kõigile, kes avalikul areenil raha, kuulsust ja populaarsust taga ajavad.

Maire Aunaste ja Vahur Kersna saate «Urmas Ott. One Man Show» salvestusel | FOTO: Andres Lepasar

Aga neil, erinevalt Otist, on veel võimalik oma elu ümber hinnata ja seda muuta, et hiljem mitte asjatult kahetseda.

Kes teab, äkki Ott seda mõtleski, kui soovis Kersnale head tervenemist, et võimekas noorem kolleeg võiks kunagi tema elu valusa õppetunni rahvani viia? Sest see, mis Otiga juhtus ja mille Kersna nüüd välja tõi, võib olla Oti elu suurim panus teiste inimeste ellu ja saatusesse.