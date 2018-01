Eestlastelt jõuab kinno viis lugu ahistamisest ja ärakasutamisest

Alates 12. jaanuarist jõuab kinodesse üle Eesti lühifilmide kassett «Paha lugu». «Pole mõtet otsida koletisi oma voodi alt, kui nad on tegelikult peidus meis endis,» on öelnud evolutsiooniteooria isa Charles Darwin.

«Paha lugu» on filmikassett, mis räägib viiel erineval moel inimsuhetes varjul olevatest tumedamatest hoovustest, olukordadest, millest puhtalt pääseda on praktiliselt võimatu. Ahistamine, vaimne vägivald, manipulatsioon, nurka surumine - need on nii aktuaalsed teemad alates poliitikast lõpetades privaatsfääriga. Painajalikes vastasseisudes võib leida nii dramaatikat, müstikat kui äraspidist koomikatki.

Katrin Maimiku ja Andres Maimiku filmi «Nissan Patrol» | FOTO: Kaader filmist

Katrin Maimiku ja Andres Maimiku filmi «Nissan Patrol» peategelaseks on kunstitudeng Jane, kes hääletab üksildasel teel end ühe mehise maasturi peale. Roolis istuv noormees saab neiu vabameelsest käitumisest valesti aru ning masin keerab äkitselt kitsastele kõrvalteedele.

Filmi stsenaristid ja režissöörid on Katrin Maimik ja Andres Maimik, operaator Mihkel Soe, kunsntik Adele Thele Robam, osades Lauli Otsar ja Ott Raidmets, produtsent Andres Maimik.

Gustaf Boman Bränngård ja Rain Tolk tegid filmi «Varakevad» | FOTO: Kaader filmist

Gustaf Boman Bränngård ja Rain Tolki tegid filmi «Varakevad», mille keskmes on 15-aastane Sander, kes langeb koolikaaslaste õela vembu ohvriks. Trauma üle elanud teismelisel noormehel on raske leida võtit, kuidas oma sõpradega edasi suhelda.

Filmi stsenarist on Gustaf Boman Bränngård, režissöörid Gustaf Boman Bränngård ja Rain Tolk, operaator Madis Reimund, kunstnik Getter Vahar, osades Joseph Mattias Metsala, Katariina Kilk, Märten Männiste, Teet Tammelaan ja Rauno Gutman, produtsent Alvar Reinumägi.

Andres Maimiku ja Rain Tolk tegid filmi «Kokkulepe» | FOTO: Kaader filmist

Andres Maimiku ja Rain Tolk tegid koostöös filmi «Kokkulepe», mis paiskab vaataja keset võtteplatsi stiihiat. Mida peab lavastaja tegema siis, kui väikses armsas tüdrukus on peidus kõige kapriissem diiva? Manipulatsiooniahelad ulatuvad väga kaugele ja sügavale.

Stsenaristid ja režissöörid on Andres Maimik ja Rain Tolk, operaator Mihkel Soe, kunstnik Anneli Arusaar, osades Annabrith Heinmaa, Rain Tolk, Alvar Reinumägi, Katre Kaseleht ja Maria Peterson, produtsent Alvar Reinumägi.

Maria Avdjushko film «Nõiutud» | FOTO: Kaader filmist

Maria Avdjushko lavastatud «Nõiutud» räägib keskealisest Rainarist, kes avastab perekonnaga väljasõidule saabudes, et toidukraam on maha jäänud. Ekseldes mööda metsa satub ta salapärase naise Liina juurde, kes ta vargsi oma mõjuvõimu alla võtab. Filmi stsenarist-režissöör on Maria Avdjushko, operaator Ants Tammik, kunstnik Carolin Saan, osades Ester Kuntu, Margus Prangel, Piret Kalda, Adele Taska ja Bert Raudsep, produtsendid Andres Maimik ja Maario Masing.

Andres Maimiku ja Katrin Maimiku film «Jõulumüsteerium» | FOTO: Kaader filmist

Andres Maimiku ja Katrin Maimiku «Jõulumüsteerium» räägib tudengist Jassist, kes teenib lisaraha jõuluvanaks kehastudes. Ühe ukse taga ootab Jassi üksik naine, kes tõmbab ta kummalistesse rollimängudesse, millele Jass viisaka noormehena ei oska «ei» öelda.

Filmi stsenaristid-režissöörid on Katrin Maimik ja Andres Maimik, operaator Mihkel Soe, kunstnik Katrin Sipelgas, osades Maria Avdjushko ja Markus Habakukk, produtsent Maario Masing.

Filmid on tootnud Kuukulgur Film.

Filmide valmimist on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

Eriseansid koos filmitegijatega:

13. jaanuaril kell 19.30 kinos Artis

16. jaanuaril kell 19 Tartu Elektriteatris

17. jaanuaril kell 19 kinos Sõprus