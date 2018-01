Erootiline põnevik ootab vaatajaid

Alates 5. jaanuarist on Eesti ekraanidel prantsuse film «Teine armuke» (L'amant double). Oma karjääri jooksul nii melodraamasid, komöödiaid, psühholoogilisi põnevikke kui ka muusikale lavastanud režissöör François Ozoni uus linateos on žanri poolest erootiline triller.

«Teine armuke» polariseeris kriitikuid ja publikut juba mullu Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammis esilinastudes.

Filmi peategelane, noor naine Chloé, kes kannatab depressiooni all, alustab psühhoteraapia sessioone ja armub Pauli, oma psühhiaatrisse. Peagi kolivad nad kokku, kuid siis avastab Chloé, et tema armuke hoiab osa oma identiteedist saladuses. Kas me ikka tunneme inimest, keda armastame?

Selle küsimuse esitab filmi peategelane endale ja režissöör vaatajatele. François Ozon, kes armastab oma filmides provotseerida ja žanride ning publiku ootustega mängida, muudab melodraama sujuvalt romantiliseks armastuslooks ja siis kohe põnevikuks. «Ma tahtsin luua erootilise trilleri, millel oleks tugev psühholoogiline pinge. Aga minu mõte ei olnud lihtsalt šokeerida, vaid näidata suhete rägastikku, mida põhjustab kirg,» räägib režissöör.

Kuigi Prantsuse kino «pahal poisil» François Ozonil täitus hiljuti 50. eluaasta, üllatab ta jätkuvalt iga oma uue filmiga. Ta ei tee saladust, et filme luues mängib ta topeltmängu, aga teeb seda lihtsalt, vallatult ja väga stiilselt. «Kino on minu jaoks mäng. Sa pead mängima vaatajate ootustega ja andma neile seda, mida nad tahavad. Või siis mitte,» naljatleb Ozon.

Ta meenutab, et ei olnud lapsepõlves hea õpilane, kuid filmikunsti tudeerides märgati tema kirge ja andekust. Oma rafineeritud esteetika tõttu on kriitikud «Teist armukest» võrrelnud Pedro Almodóvari filmidega, samas on režissöör ise rõhutanud oma filmi puhul geomeetria, sümmeetria ja peegelduste olulisust.

Mõni kriitik on «Teise armukese» juures näinud Alfred Hitchcocki mõjutusi, teisele on see erootiline põnevik meelde toonud Brian De Palma ja Paul Verhoeveni filmid. Samas on tegu siiski eheda Ozoniga. Tema loomingust on Eesti vaatajate ette varem jõudnud «Veepiisad tulistel kividel», «8 naist», «Bassein», «5 x 2», «Aeg lahkuda», «Ricky», «Pelgupaik», «Iluasjake», «Kodus», «Noor ja ilus», «Uus sõbranna» ja «Frantz».

Chloé'i kehastaja Marine Vacth alustas koostööd Ozoniga filmis «Noor ja ilus» (2013), kus ta samuti peaosalist mängis. Salapärase psühhiaater Pauli (ja mitte ainult tema) rollis astub üles Jérémie Renier, kes osales juba lapsnäitlejana vendade Dardenne'ide filmides ning tegi oma esimese filmi «Kriminaalsed armukesed» Ozoniga 18 aastat tagasi.

«Teine armuke» linastub kinos Artis, Apollo kinodes ja Viimsi kinos.