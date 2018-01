999 euro eest kontserdile? Pole paha!

Ilmselt tulekski alustada piletihindadest – ning sellest kõneldes ei saa kuidagi mööda minna paljude muusikasõprade aastakümnetepikkusest ihaldusobjektist, ansamblist Guns N’Roses, kes tänavu suvel Eestit ja Poolat külastab. Lisaks Eestis praegu müüdavale 69-eurosele nn tavapiletile on saadaval ka 999-eurone pääse «Welcome To The Jungle Ultimate Package», mis kujutab endast, kui me ei eksi, kindlasti üht kalleimat fännipaketti meie kontserdikorraldamise ajaloos.

Peab ikka tõesti olema suur 33-aastase ja kümme aastat tagasi viimase albumi üllitanud Guns N’Rosesi austaja, et nõustuda Eesti keskmise kuupalga või isegi, kui kuupalk väiksem, kahe kuu palga eest tundide viisi fännitsoonis seisma. Peale seismise on kalli pileti omanikul võimalus kasutada seisukohtadega VIP-poodiumi ning soovi korral pendeldada fännitsooni ja poodiumi vahel. Samuti avaneb tal võimalus kohtuda ansambli tehniliste töötajatega, mõistmaks, mida tähendab maailma suurima rokktootega tuuritamine, ning juua samas «tasuta» õlut ja veini. Veel saab laval teha grupipilti, kusjuures ansambliliikmed pildistamisel ei osale, ning suurepärast sündmust jääb alatiseks meenutama bändi kaelakaart ja -pael, VIP-kingitus ja VIP-pilet.

Ärgem unustagem, et internetist piletit ostes lisandub 999-eurosele hinnale 50-sendine teenustasu, kuid lohutada võib end sellega, et Poolas, Katowice sõsarlinnas Chorzówis toimuval kontserdil on sellise paketi hind veelgi vingem – 4584 zlotti ehk (jagame selle numbri julmalt neljaga) 1146 eurot. Odavaima pileti eest tuleb seal välja käia vaid 220 zlotti ehk 55 eurot.

Depeche Mode loodi Inglismaal 1980. aastal, ja eks jagub esinemisi, kuniks jagub nendega koos vanaks saanud fänne. | FOTO: Scanpix

Üldiselt võib nentida, et kontsertide hinnaklass siin ja mujal on üsna sarnane – kui, siis ehk teistes Balti riikides ja Poolas peetavate suviste festivalide või galakontsertide piletihinnad on meie samalaadsete ürituste omadest soodsamad. Samas aga pääseb igikestva kultusansambli Depeche Mode kontserdile veebruaris Vilniuses 82,50 euro, Poola linnades Krakówis, Gdańskis ja Łódźis vaid 62,25 euro eest. Ka Poolas korraldatavad 90ndate staaride ühiskontserdid on taskukohased, sest vanast rasvast elatuvate tuhmunud tähtede esinemise eest ei julgeta seal küsida sellist hinda nagu Eestis. Kui osta pilet varakult ja ürituse kodulehelt, on selle hind samas klassis kinopileti omaga. Samuti küsitakse unustatud retrostaaride eest üsna vähe raha Lätis, mistõttu on igati mõistlik ühendada käik piiriäärsesse viinapoodi mõne vähest vaimset pingutust nõudva retroprallega.

Tuleb tunnistada, et hetkel kuumi artiste jõuab meie kanti siiski vähevõitu. Praegu leiab näiteks Briti albumimüügi saja parima edetabelist vaid veebruaris Helsingis esineva The Killersi ning mais Tallinnas lavale astuva Bryan Adamsi ja Pink Floydi – legendaarse bändi visionäär Roger Waters annab augustis kaks kontserti Riias. Inglise tantsumuusikatabelitest hakkavad aga silma Alan Walker, Kygo, Clean Bandit ja – uskumatu, kuid tõsi – vana, aga kas ka kobe Scooter. Kõiki neid on meile või meie lähedale tänavu oodata.

Nooruslik vanameister Bryan Adams esinemishoos. | FOTO: Scanpix

Veteranartistid

Just praegu, jaanuaris, võiksid kõik keskealised ja vanemad eestlased, kes nõukogude ajal õnnelikku lapsepõlve või lapsevanema rolli nautisid, oma säästud kokku koguda ja endisse Poola Rahvavabariiki põrutada, sest praegu tuuritab mööda sealseid linnu oma 50. lava-aastat tähistav, omal ajal meilgi raadiost ja telesaadetest hästi tuntud ning hiljuti kodumaal elulooraamatu üllitanud Maryla Rodowicz. 12. jaanuaril esineb siiani heas vormis diiva, kelle esituses teame eelkõige laulu «Värvilised vankrid», pealinnas Varssavis, ja seoses sellega tuletame meelde, et lennuk Tallinna ja Varssavi vahel lendab vahepeatuseid tegemata kolm korda päevas.