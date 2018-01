Eesti kirjanik, õpi end müüma

Pirtsutamine ei takista kirjastusi õhinaga järge vedamast raamatute aasta müügi koondtabelis. Midagi pole parata, mitteametlik kirjanike paremusjärjestus see ju on (kuigi objektiivselt võttes on selline lähenemine muidugi bullshit, aga me kõik oleme inimesed, tahame end positsioneerida ja teistega võrrelda).

Müügitabelis on mul kõik kenasti, enesetunne hea ja ego õitseb, novembris ilmunud uus raamat on seal kenasti esindatud, mis on, nagu Varraku peatoimetaja Krista Kaer Kuku raadio kirjandussaates ütles, väga kõva sõna. Isegi siis on see kõva sõna, kui annan endale ausalt aru, et 10 000 ja rohkem müüvate autorite hulka ma veel ei kuulu ja neid ongi ainult mõni üksik.

Ja et meie kirjandusmaastiku üldine pilt on sihuke, et isegi tuusad on tegelikult kehvas seisus: hea tiraaž on nii pisike kui paar-kolm tuhat ning honorargi on keskeltläbi üks euro raamatu kohta (kui raamat maksab 16–20 eurot, saad ju aru, kui pisike protsent sellest langeb osaks autorile endale).

Tabeliga eputamise eest saan küllap jälle vastu molli – kultuurne inimene ju nõnda ei praali. Aga kui ta ei praali, kuidas siis meie turul üleüldse silma torgata? Kirjanik häbeneb reklaami hirmsasti, ent siis on solvunud, kui teda tähele ei panda. Anna andeks, armas kirjanik, aga see lootus on veidi egoistlik ja näitab, et oled endast liiga kõrgel arvamusel (jah, paradoksaalsel moel tähendab vagalt ootamine mu meelest just seda: sind peaks justkui ise märgatama, sest sa oled ju ometi nii hea ja nii palju väärt, nagu kõik need teised ei oleks sedasama).

Kes Krista Kaera ja Juku-Kalle Raidi raadiovestlust tähelepanelikult kuulas, pani vast kõrva taha, et raamatubisnisega on Eestis sihuke hetkeseis, et mull vist läheb varsti lõhki. Raamatuid on lihtsalt liiga palju, neid on arutu mass. Kõlab see ju sama halvasti nagu Prisma jõulukampaania, kuid nagu Krista ütles, imestavad välismaistel messidel kõik end kummuli, kui kuulevad, et meil ilmub keskeltläbi kümme eestikeelset raamatut päevas. Välismaalased peavad seda sula sõgeduseks.

Meie rahvaarv on 1,3 miljonit, eesti keelt emakeelena kõnelejaid on alla miljoni. Tehke arvutus: kui palju peaks üks eestlane aastas raamatuid läbi lugeda suutma ning kui tõenäoline on, et keegi seda teeb? Ning kui Eesti kultuuritoimetustes töötab kokku ehk paarkümmend inimest, kui tõenäoline on, et kõik ilmuvad raamatud märgatud-arvustatud saavad?

Kas suurkirjastused ikka on halb mõte?

Eesti kirjandusaasta teist poolt iseloomustab veel üks sündmus, mis võib turgu päris palju muuta. Turule sisenes Rahva Raamatu kirjastus, tegi seda turgu hästi tunnetades ehk ilmselgelt oma jaemüügikogemust ja -statistikat ära kasutades äärmiselt jõuliselt, ja on nüüd kanna nii kõvasti maha pannud, et kirjastajate hulgas on tunda paanikat – mida väiksem turg ja suurem konkurents, seda hüsteerilisem ongi selliste võngete puhul reaktsioon.