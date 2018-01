Tartu Uus Teater sõlmis väga olulise lepingu

Teater annab teada, et notari juures on nüüdseks allkirjad antud ja esimene sissemakse on tehtud. Maja saab Uue Teatri omaks 2018. aasta augustis, kui on tehtud viimane osamakse.

Ivar Põllu ütleb, et ühisrahastuse toel välja ostetavast hoonest, milles praegu rentnikuna tegutsetakse, saab etenduskunstide keskus ehk teatrikeskus. «Uus teatrikeskus viib teatritegemise Tartus uuele tasemele,» lubab Põllu. «See oleks kahe saali ja kureeritud programmiga avatud teatrimaja, kuhu võivad kandideerida oma lavastustega kõik, kellel on pööraseid ideid, kuid pole jaksu tegeleda selle elluviimise ebaglamuurse poolega.»

Kõigil, kel on soov Tartu Uut Teatrit majaostul aidata, on seda võimalus teha veel järgneva kaheksa kuu jooksul. Täpselt nii palju on jäänud aega, et koguda 53% vajaminevast majaostu summast. Ühisrahastuse toel on Tartu Uus Teater tänaseks kogunud 164 859 eurot. Eesmärk on aasta jooksul koguda 335 000 eurot.

Teatrikeskuse reaalsuseks saamist on võimalik toetada kolmel viisil. 500 eurot eest saab osta nimelise istekoha. Kõik nimeliste toolide ostjad saavad alates 11. hooajast kahe aasta jooksul kutse kõikidele Tartu Uue Teatri uuslavastustele. 156 istekohast on müüdud 17 tooli.

Lisaks on võimalik teatrit toetada raamatu «TUT10: Unistused, prügi ja ajalugu» ostuga. Kümnendat sünnipäeva tähistav teater võtab raamatus kokku oma senise tegevuse ja soovid tulevikuks. Raamatu hind on 30 eurot.

Kui aga ostate lavastuse «Kremli ööbikud» etendusele 35 eurot maksva pileti, läheb piletihinnast 10 eurot Tartu uue teatrikeskuse maja ostuks.

«Kremli ööbikud» esietendub Narvas Joala tänavas, Kreenholmi saarel Eesti ja Venemaa vahel, mille ümber voolab kaks korda aastas unustuse jõgi ehk Narva kosk (kui hüdroelektrijaam lüüsid avab).

Augustis esietenduva lavastuse peategelaseks on Jaak Joala, keda kehastab Märt Avandi. Robert Annuse lavastuse muusikavaliku keskmes on Joala «Radari» perioodi laulud ning neid tõlgendab Narvas Robert Linna ansambel «Lexsoul Dancemachine». Lisaks Märt Avandile on laval Saara Kadak, Maria Annus, Katrin Pärn, Juss Haasma, Tambet Seling, Janek Joost ja Priit Strandberg.

Teater tänab südamest seniseid toetajaid ja kutsub üles järgneva kaheksa kuu jooksul õlga alla panema kõigil, kellele Tartu Uus Teater oluline on!

Tartu Uus Teater eesotsas loomingulise juhi Ivar Põlluga (tagareas paremalt kolmas) käis Narvas Joala tänavas tutvumas «Kremli ööbikute» etenduspaigaga. | FOTO: Gabriela Liivamägi

KREMLI ÖÖBIKUD / Tartu Uue Teatri suvelavastus Narvas Kreenholmi Manufaktuuris Joala 21 from Tartu Uus Teater on Vimeo.