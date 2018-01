Undruk, kuub ja rahvuskuvand

Kutse vaibale

«Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi» on teine näitus, mis seisab minu menüüs ja mis veenab mind selles, et pealkirjade sõnastamisega on tartlastel probleeme. See näitus on isegi paremini peidetud kui esimene, ent võimalik, et pikad otsingud panevad külastajaid nähtut rohkem väärtustama.

Näitusega tutvumiseks annab mulle enesekindel ja väga valjuhäälne valvuritädi, keda ei sega ei kaja ega ERMi sarkofaagi vaib, kataloogilaadse toote. See sisaldab tootenimetusi, aastaarve, kandjaid, sündmusi ja disainereid. Katalooge on tädil absurdselt palju, need panevad mõtlema Tartut ähvardavale tselluloositehasele ja vihmametsade käekäigule.

Näitus koosneb põhiliselt pidulikest ja ultrapidulikest rõivastest, mis on loodud 20. ja 21. sajandil ning milles on kasutatud rahvarõivamotiive. Keeruline on siinkohal midagi lisada: näitus on igav ega kanna oma eepilist nime välja. Kampsunid, siidist särgid ja kleidid lämmatavad üksteist ja mõjuvad agressiivselt rahvuslikuna. Nagu midagi sellist, mida võiks koduseinte vahel selga proovida suure magamistoa peegli ees Varro Vooglaid ja härrad Helmed. Jah, need on naisterõivad, ma tean, pun intended.

Tihe paigutus, keldrivalgus ja vajadus pidevalt kataloogi näppida segavad eksponaatidega tutvumist. Pigem tekitavad need isegi soovi näituselt võimalikult kiiresti jalga lasta. Puudu on ka sügavam analüüs: miks ja kuidas rikastas rahvarõivas teatud aastakümnetel naistemoodi.

Piirdutud on vaid loosunglike väljaütlemistega, kuidas rahvariided aitasid väliseestlastel identiteeti säilitada või kuidas Nõukogude Liit kultiveeris pseudorahvuslikkust. Punase vaiba kleidid ei mõju elavana, aga ilmselt nendega nii ongi. Asjad, mis ongi mõeldud vaid demonstratiivseks kandmiseks, ei täitu tähenduslikumas kontekstis kohe staatuse või võimukuulekusega. Siiski oleks laiema konteksti väljatoomine tulnud näitusele kasuks ning andnud sellel välja pandud kostüümidele suurema mõjukuse.

Rahvarõivaid saab ERMis vaadata selle aasta augustini ning rahvarõivastest inspireeritud tekstiiltooteid märtsini. Mõlemad näitused, eriti aga esimene, on sobivad põhjused palverännaku ettevõtmiseks.

Näitus «Rahvarõivas on norm. Igal aastaajal»

Kuraator Reet Piiri

Avatud ERMis kuni 2018. aasta augustini.

---

Näitus «Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi»

Kuraator Riina Reinvelt

Avatud ERMis kuni 18. märtsini.