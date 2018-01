ETVs alustab uus muusikasaade

ERRi elamussaadetetoimetuse juhi Karmel Killandi sõnul näevad televaatajad saates tõeliselt meeleolukat bändide lahingut.

«Kõik saavad kodudes kaasa mängida lõbusat mälumängu, kus kuulsad lauljad oma ansamblitega võistlevad ning selgub, kui palju keegi neist teab Eesti muusikast. Meenutame koos laulusõnu, arvame pealkirju, kuulsad ansamblid musitseerivad lastele mõeldud pillidel ja stuudios juhtub veel igasuguseid lustakaid asju.»

Saatesari keskendub Eesti rikkale popmuusika ajaloole ja meie armastatud artistide tegemistele. Killandi sõnul on ka Eesti Laulul on saates oma väärikas koht. «Tulemas on ju meie vaatajarohkeima võistluse kümnes sünnipäev.»

«Värvimuusika» saatejuht on trummar Reigo Ahven. Saates võtavad omavahel mõõtu näiteks Tanel Padar, Karl-Erik Taukar, Anne Veski, Koit Toome, Põhjakonn ja Elephants From Neptune, Lenna, Smilers, Swingers, Laura, Birgit, Liisi Koikson jt.

Sarja esimene saade jõuab ETV ekraanile 5. jaanuaril, saade on eetris igal reedel kell 20.