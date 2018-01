Selgus 2017. aasta parim Eesti film

Aasta filmi auhinnale olid nomineeritud järgmised filmid:

«Armastus...» (Sandra Jõgeva)

«Keti lõpp» (Priit Pääsuke)

«Mehetapja / Süütu / Vari» (Sulev Keedus)

«Minu näoga onu» (Katrin ja Andres Maimik)

«November» (Rainer Sarnet)

EFÜ tunnistas aastauhinna vääriliseks Rainer Sarneti «Novembri». See film esitati ka võõrkeelse Oscari kandidaadiks, kuid nominentide hulka siiski ei jõudnud. Küll aga omandas «Novembri» näitamise õigused Ameerika voogeadstusteenus HBO.

Kõige kaunim ja jubedam asi, mida Sarnet oma filmi kohta on kuulnud, on USA kultuuriajakirja Rolling Stone hinnang: «Weird as fuck!» (sitaks sürr – toim). «Ma arvan, et filmi edu taga on Andrus Kivirähki lihtsus ning arusaadavus ja tema tuttavad tegelaskujud,» ütles Sarnet pärast auhinna kättesaamist.

«New Yorgis oli meil mitu seanssi ajakirjanikele ja tagasiside oli väga hea, ilmus ka palju artikleid. Meie arvasime, et «November» on täiesti arusaamatu ja Eesti-keskne film, aga see jõudis ikka kohale. Võrreldi Jan Švanmajeri ja Ingmar Bergmani töödega.» Lisaks Ida-Euroopa hõngule leidsid sealsed kriitikud «Novembrist» ka koomiksielemente, Sarneti sõnul siis selliseid kultuurinähtusi, mida ameeriklane tunneb.

««November» osutus võitjaks ennekõike tänu meeldejäävale kunstilisele teostusele ning maailmatasemelgi ainulaadsele pildikeelele,» kommenteeris EFÜ esimees Andrei Liimets.

Kokku esitasid filmiajakirjanikud auhinnale 19 filmi, mille hulgast valiti hääletusel välja viis enim punkte saanud nominenti. «Üksnes nimetatud filmide valik näitab Eesti filmi hetkeseisu rikkalikkust, kuna välja toodi nii täispikki linalugusid, lühifilme, mängufilme, animatsioone kui ka dokumentaale,» ütles Liimets.

Aasta filmiajakirjanikuks valiti Andrei Liimets. Ühtlasi reastasid filmiajakirjanikud eelmise aasta parimad levifilmid.

Esikohale tuli Andrei Zvjagintsevi «Armastuseta», mis linastus PÖFFil ning mida on praegu veel võimalik vaadata kinos Sõprus (levitaja Must Käsi). Film sai Cannes’i filmifestivalil žüriipreemia ning oli nomineeritud Kuldsele Palmioksale, samuti on see nomineeritud Kuldgloobusele parima filmi kategoorias.

Teise koha sai Ruben Östlundi «Ruut» (levitaja Must Käsi), mis pälvis Cannes’i Kuldse Palmioksa ja Kuldgloobuse nominatsiooni, ning kolmandaks Darren Aronofsky unenäoline «ema!» (levitaja Forum Cinemas).

EFÜ aasta filmi auhind on Eesti vabariigi iseseisvusaja vanim filmiauhind, mis on saanud nimeks Neitsi Maali ning millega kaasneb pronksist originaalkuju (autor Priit Tender). 2000 euro suuruse rahalise preemia paneb välja Olympic Casino Eesti AS.