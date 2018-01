Kinno jõuab auhinnatud dokumentaalfilm Tšetšeeni sõjast

September 1999. Alexi, nagu ka iga teise grusiini jaoks tundus sõda Tšetšeenias kuskil kaugel eemal, nähtud ainult läbi Vene meedia. Tegelikult oli see aga väga lähedal, üle Kaukasuse. Alex ei osanud uneski näha, et ühel päeval sinna ise satub. Aga nii juhtus. Ta järgnes Prantsuse naisreporterile, keda kohtas Tbilisis mõned päevad varem. See oli noore mehe jaoks elumuutev samm. Alex avastas sõjareporteri elu ning nägi selles ka oma tulevikku, aga see tulevik ei saanud kahjuks või õnneks kunagi tõeks. Alex jätkas selle kinnise klubi õhu nuusutamist läbi oma sõprade, aktiivsete sõjareporterite. Nii on ta 15 aasta jooksul jälginud, mida teeb sõda inimestega.

Film sai hiljuti kaks auhinda mainekal dokumentaalfilmide festivalil Escales Documentaires, mis toimus novembris Prantsusmaal La Rochellis 17. korda. Film sai publikupreemia ja erilise äramärkimise.

Režissöör ja operaator Alexander Kvatašidze, produtsendid Alexander Kvatašidze, Rebecca Houzel, Juliette Cazanave (Prantsusmaa), kaastootjad Eero Talvistu (Eesti) ja Melanie Andernach (Saksamaa).

Filmi tootjad on Lokokina Studio, Kepler 22 Production, Petit à Petit, Kinoport Film ja Made in Germany.