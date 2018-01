Valigem kõigi aegade parim raamat!

Eesti parim raamat valitakse EV 100 aastapäevale pühendatud programmi käigus. Apollo raamatupoe ostu- ja turundusjuht Eha Pank ütles, et sel teosel on määrav roll meie kultuuriloos. «Eestis on tuhandeid häid autoreid ja põnevaid raamatuid, ent meie otsimegi seda Eesti rahvast enim mõjutanud teost,» selgitas Pank. Ta lisas, et sageli ei olegi parimad raamatud need, millel on kõrge müügiarv, vaid hoopis need, mis tõepoolest lugejatele korda lähevad ja pikaks ajaks jälje jätavad. Eesti parima raamatu eelvalikut aitas koostada Postimehe kultuuriajakirjanikest koosnev žürii, kes valis välja 50 raamatut, mille hulgast rahvas oma lemmiku valida saab.

«Lisaks on Apollo ja Eesti Kirjastuste Liit ära teinud suure töö ja valinud välja kuues kategoorias kümme teost ehk kokku 60 mullu ilmunud raamatut, mille hulgast valib rahvas samuti oma lemmikud,» rääkis Pank.

Eelvalikusse pääsesid uued, 2017. aastal enimmüüdud, rohket tähelepanu pälvinud ning omas žanris uudse lähenemisega teosed. Lugejad saavad nende seast valida e-hääletusel lemmikud ilukirjanduse, luule-, eluloo-, laste-, aime- ja käsiraamatu kategoorias.

2017. aasta parimaid eesti autorite raamatuid saab valida kuni 28. jaanuarini Apollo kodulehel ja kauplustes. Kõigi hääletajate vahel läheb loosi kolm sajaeurost Apollo kinkekaarti. 2017. aasta lugejate lemmikraamatuteks saavad enim rahva hääli kogunud teosed. Võitjad kuulutatakse välja pärast häälte kokkulugemist toimuval auhinnaüritusel 15. veebruaril. Samuti kuulutatakse seal välja läbi aegade parim eesti autori raamat.

Eesti suurimasse meelelahutuskaupluste ketti Apollo kuulub 16 kauplust üle Eesti ning internetikaubamaja Apollo.ee. Apollo soov on pakkuda mugavat ostukeskkonda, sõbralikku ja asjatundlikku teenindust ning suurimat valikut raamatuid, filme, muusikat ja mänge olulisemates sõlmpunktides üle Eesti.

Parimaid raamatuid saad valida Apollo kodulehel või siia klõpsates.