Filmiarvustus: «Teine armuke» on suurepärane Euroopa film

Üsna pea avastab Chloé oma värske peiksi juures midagi kahtlast ja edasi läheb lugu nii, nagu filmi pealkirjast võib järeldada – tegevus hakkab käima mitmel rindel. Kuna armukesepidamine ei paneks 21. sajandi emantsipeerunud kinokülastajaid kulmugi kergitama – välja arvatud abielu pühaduse eest võitlejad ja EKRE liikmed –, on selle teise mehe taust märksa pikantsem kui n-ö traditsioonilistel armukestel, kellena oleme harjunud nägema basseinipoisse, postiljone või torumehi.

Filmile lisab vürtsi asjaolu, et nii nagu peategelasel Chloél pole ka ebatraditsioonilisel armukesel kupli all kõik asjad päris omal kohal. Sestap on keeruline tõmmata piiri reaalsuse ja ainult temakese peas toimuva vahel ning mõned otsad jäävadki filmi lõpuni lahtiseks.

Tänu ajuti esinevale hullusele ja näpuotsatäiele rõvedusele pole selle linateose näol tegemist mingi «Seksi ja linna», «Bridget Jonesi beebi» või «Õnne 13» laadse tootega. Põnevus on õhus kogu filmi vältel ning mingeid heldimuspisaraid valama ei pea (noh, näiteks ei abiellu tegelased päikesepaistelisel aasal, valgete laualinade lehvides, sugulaste piiritu vaimustuse ja pätajalgade padina saatel).

Mis puudutab kaadrisse jäänut, siis pole lavastaja sulnite arhitektuuriliste vaadete ülesvõtmisel filmilinti kokku hoidnud. Tänu sellele näeme linnamaastikke, luksuslikke interjööre ja efektseid trepikäike. Kauni Prantsusmaa kõrval näidatakse ekraanil ka ohtralt paljast ihu – igasugustes konfiguratsioonides ja kohati ka väga-väga lähedalt (loe: ka seestpoolt).

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist on tõelise puhkusega USA peavoolufilmidest, mis mõjuvad vaat et tuttavlikult mõningate korduvate ja kohustuslikuna tunduvate elementide kasutamise tõttu. Niisiis: kui sõnad «erootiline» ja «põnevik» helistavad teie hingekeeli, siis haaratagu aga kallim käevangu (ja võib-olla isegi veinipudel käekotti) ning vutt-vutt Euroopa filmikunsti toetama!

«Teine armuke»

«L’amant double»

Lavastaja: François Ozon

Osades: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Dominique Reymond, kaks kassi

Kestus: 1 tund, 47 minutit

Hinne: 4 punkti 5st