Kaks vanameest valel ajal vales kohas

Filmi arvustus ilmus esmakordselt 21. novembril 2017. aastal, kui see esilinastus PÖFFil. Avaldame arvustuse uuesti, sest 5. jaanuaril 2018 jõuab «Rohelised kassid» kinolevisse.

« Rohelised kassid » 2017

» Lavastaja ja stsenarist: Andres Puustusmaa

Osatäitjad: Tõnu Kark, Sergei Makovetski, Mait Malmsten, Kirill Käro, Ülle Kaljuste ja teised

Välja saades avastavad nad aga, et maailm on mõnevõrra teistsugune, kui nad mäletavad. Aasta ei ole enam 1997, vaid 2017. Pärast mõningast sagimist lepivad sõbrad omavahel kohtumispaiga kokku ning lähevad siis eri teid nagu muinasjutus. Mõlemal on kavas vahepeal paar minevikus pooleli jäänud asja lõpuni viia. Markus läheb ja üritab rikkaks saada, samas kui Eduard otsustab üles otsida oma kunagise armsama.

Filmi kaks peategelast tunnevad selgelt, et on omamoodi liigsed. Nad on mõlemad haruldused, valel ajal vales kohas. Pärast vanglast välja saamist avastavad kaks sõpra end sisuliselt tulevikust. Ometi ei ümbritse neid mitte lendavad autod, robotid või kloonid, vaid hoopis sellised kurioosumid nagu voolujoonelised trammid, nutifonidesse sukeldunud inimesed või seinale soditud fraas «UNTITLED XII». Teisisõnu, nad leiavad end praegusaja Tallinnast. Selles olevikus on meestel esialgu raske kohaneda. Möödaniku suhtes ei tunta nostalgiat, kuid üsna kiiresti saab selgeks, et kaks sõpra on omas ajas anakronismid. Nad on peaaegu nagu rohelised kassid, keda polegi olemas. Sedasi kummitavad nad vaheldumisi oma uut olevikku ning üritavad selles omale kohta leida.

On võimalik, et Puustusmaa on oma filmis kujuteldavat Tallinna Vene turule mõeldes natuke eksootilisemaks muutnud.

Võrratud näitlejatööd

Esiotsa kulgeb filmi süžee väga sujuvalt. Ka näitlejatööd on suurepärased: Tõnu Kargi mängitud Markus on võimas kuju, tema vastuolud ja sarm lisavad kogu filmile mingi täiesti uue mõõtme. Kuuldavasti kirjutas režissöör ja stsenarist Andres Puustusmaa selle rolli just nimelt Kargile. Selles tegelaskujus on nii soojust kui ka trotsi, nii uhkust kui ka elujanu, nii ettenägelikkust kui ka tagasivaatlikkust. Kark laveerib sujuvalt sõbraliku muheduse ja karmi raskemeelsuse vahel, elukogemus ja uudishimu põimuvad omavahel veatult. Markus on paradoks: ühteaegu karismaatiline ja väsinud; korraga liiga palju ja liiga vähe näinud mees.

Selle taustal mõjub ehk mõnevõrra kummaliselt, et ta alustab filmi mõistulooga pahast skorpionist ja naiivsest kilpkonnast. See on valm, millel on selge moraal: mitte keegi ei muutu eales ning igaüks jääb oma olemusele truuks. Markuse käele on küll skorpion tätoveeritud, ent mingit kandvat kujundit sellest filmis ei teki. Kargu suurepäraselt mängitud tegelane on vastuoluline ja põiklev, tal polegi mingit selget olemust, mille kohta see mõistujutt võiks käia – ja just see ta nii lummavaks teebki.

Markuse sõber Eduard (hüüdnimega Štšuka ehk Haug) on aga melanhoolne, ehk natuke aristokraatliku olekuga heasüdamlik varas, kes on vanglas olles tõepoolest muutuse läbi teinud. Eduard kannatab mäluhäirete all (siit ka julm hüüdnimi) ning peab nüüd pealt nägema, kuidas tema isiksus ja kontakt maailmaga aeglaselt haihtuvad. Esialgu mõjub tema mõningane saamatus peaaegu armsalt, ent peagi saab selgeks, et asi on naljast kaugel. Ometi mängib Sergei Makovetski teda nõnda, et Eduardi traagikale lisandub ka mingi teatav kergus, mis paneb talle ainult rohkem kaasa tundma ja elama. On näha, et Eduardile on kõige olulisem inimväärikus, ning seda paeluvam on see, kuidas ta püüab raskes olukorras enda oma säilitada.