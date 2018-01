Mis raamatuid osteti Apollo poodidest kõige rohkem

Valikut kommenteerib Marju Kirsipuu Apollost

1. Margus Karu «Hobune Henry unenägu» (Margus Karu Sihtasutus)

Eriline raamat, millega kaasnes suurepärane vastuvõtt.

2. Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat» (Raudhammas)

Hargla raamatute tegelane Melchior on kindel kvaliteet.

3. Jesper Parve «Mees. Otse ja ausalt» (Pilgrim)

Kui rääkida otse ja ausalt, siis sellega saabki edu tagada.

4. Valdur Mikita «Kukeseene kuulamise kunst» (Välgi metsad)

Valdur Mikita – eestluse südametunnistus ja sisemuse kroonik – alati kümnesse!

5. Kalle Muuli, Helen Sulg «Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel» (KAVA)

Viimaste aastate avameelseim pihtimus.

6. Mihkel Raud «Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb» (Rahva Raamat)

Raamat annab definitsiooni, kas me oleme ikka eestlased. Päevakohane, eriti täna.

7. Vladislav Koržets «Laulud või nii» (Sõnavald)

Luuleraamatute hitt – oodatud, mõnus, pisut tuttav ja kodune.

8. Voldemar Veedam, Carl B Wall «Purjetamine Vabadusse» (Sihtasutus Unistus)

Eestlaste kartmatust ja vähe kajastatud rännakust vabaduse poole.

9. Leo Kunnas «Sõda 2023. Dokumentaalromaan veel sündimata sündmustest» (Küppar & Ko)

Tulevikustsenaarium? Leo Kunnase mõjuvalt edasi antud võimalik suund.

10. Mihkel Raud «Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda» (FD Distribution)

Viimaste aastate parim eneseabi-õpik.

11. Tiit Pruuli «Minu maailm. Romantiku(te) heitlused» (Petrone Print)

«Minu....» sarja 100. raamat, mis võeti suurepäraselt vastu, sest hea tekst ja tuntud reisimehe kirjutatud.

12. Heli Lukner, Mare Müürsepp «FÜÜBITS. Teaduse ja tehnika esimene lugemik huvilisele lapsele» (Tammerraamat)

Suurepärane raamat lastele reaalainete tutvustamisel, boonuseks eesti autorid.

13. Jack Thorne «Harry Potter ja äraneetud laps. I ja II osa» (Varrak)

Harry Potteri fänne on ka Eesti õnneks piisavalt, et maailma menukile edu tagada.

14. David Lagercrantz «Mees, kes otsis oma varju. Millenniumi sarja 5. raamat» (Varrak)

Millenniumi-fännide kohta kehtib eelmine kommentaar.

15. Heiki Pärdi «Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma» (Tänapäev)

Kuidas me tänasesse päeva oleme jõudnud? Suurepärane eestlase argielu kajastus.