Balalaikavirtuoosid mängivad džässi

Peterburi konservatooriumi lõpetajatest ja rahvusvaheliste konkursside laureaatidest koosnev ansambel on tähelepanu köitnud virtuoosse pillikäsitluse, vaba lavaoleku ja hea huumorisoonega. Lisaks kodulavadele on olnud arvukalt kontsertreise muu hulgas Saksamaal, Austrias, Lõuna-Koreas ja Mongoolias.

Kollektiivi repertuaari kuulub muusika klassikast rokini. Eri stiile esitatakse koosseisus, kuhu kuuluvad nuppakordion, balalaika, bass domra ja kontrabass-balalaika. Lisaks armastavad muusikud katsetada rütmipillide ja elektroonikaga. Erilisel kohal on ansambli jaoks rahvamuusika. Ka seda armastavad nad pakkuda endale omases erilises võtmes.

«Klubi tutvustab sel hooajal meie naabrite muusikat ning 11. jaanuaril astubki lavale ansambel Venemaalt Peterburist. Ansambli repertuaar koosneb kogu maailma muusikast, kuid instrumentideks on vene rahvapillid,» ütles TAFF Clubi president, tunnustatud saksofonist Raivo Tafenau. Ta tõdes, et vene muusikud on väga temperamentsed ning üheski muusikalises küsimuses allahindlust ei tehta. «See ongi virtuoossus. Tulemuseks on väga dünaamiline ja efektne muusikaline kogemus. Kuidas kõlab üks džässballaad balalaikadega, seda peab tulema ja ise kuulama.»

TAFF Clubi põhistiiliks on mainstream-jazz, kuid toimuvad ka stiilide teemaõhtud. «Naabrijazz» sarjas on järgmisena kavas kontsert Läti muusikutega. Sari «Persona» toob lavale Liisi Koiksoni, Toomas Rulli ja Siim Aimla autoriloomingu. Eesti Vabariik 100 saab TAFF Clubis tähistatud sarjaga «Kirjanik ja jazz», kus kohtuvad kirjanik Mihkel Raud ja kitarrist Paul Daniel. Naistepäeval rõõmustab publikut Vaiko Eplik.