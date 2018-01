«Libahunt» reisib Tšiilisse

2015. aasta suvel lavastas Eesti tüvitekstiks peetava näidendi «Libahunt» Jakuutia lavastaja Sergei Potapov, kes on šamaani lapselaps. Lavastaja iseloomustab näidendit nii: «Loodus ja paganlus on vaba, religioon aga on täis aheldavaid kaanoneid.»

Libahunt ei ole ainult eesti rahva usundist pärit elukas, vaid ta figureerib paljude rahvaste pärimuses. «Libahundis» ütleb Tiina: «Hunt on vaba, teeb, mis tahab, armastab ja vihkab keda tahab. Ja ta läheb teie seast, sest et ta teid põlgab!» Maailm jääb üha väiksemaks, vabadust jääb üha vähemaks... Kuidas näeb inimeste võõraviha mees, kes meie jaoks nagu teiselt planeedilt? Mida talle räägib August Kitzbergi tekst...?

2016. aasta «Balti Maja» teatrifestivalil võitis «Libahunt» Peterburi teatrikriitikute eripreemia ja 2017 SLAVIJA festivalil Belgradis Grand Prix.