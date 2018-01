Noored kunstnikud vallutavad Eestis üle kahesaja raamatukogu

«Kunstialgatus annab nii paljudele noortele võimaluse oma looming publiku ette tuua ning sellega kunstimaastikul uued tuuled liikvele lükata,» ütles Tallinna Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja ja Eesti raamatukogude ühiskingituse «Kunst raamatukokku» projektijuht Maarja Pildre. «Eesti 100. sünnipäeva puhul on rahvaraamatukogudes üleval ainult Eesti noorte kunstinäitused.»

Täna, 8. jaanuaril, kell 17.30 on kõik huvilised oodatud Tallinna Keskraamatukokku, kus toimub 20-aastase Siiri Sündi isikunäitus «Seosed» avamine. Samal päeval avatakse üle Eesti veel 34 noorkunstniku näitused, aasta jooksul jõuavad erinevad väljapanekud 255 raamatukokku üle Eesti.

Noortel kunstnikel on võimalus veel kunstialgatusega liituda. Näituse tegemiseks tuleb 14- kuni 26-aastaste kunstnikel võtta ühendust kohaliku raamatukoguga. Oodatud on nii ühis- kui ka isikunäitused, samuti looming traditsioonilisest maalikunstist kuni videoinstallatsioonide, häppeningideni ja moekunstini. Väljendusvahendite valikul on noortel kunstnikel vabad käed.

«Kunst raamatukokku» on Eesti raamatukogude kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.