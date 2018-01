Noored olid huvitavamad

Vaba Lava kuraatoriprogrammi lavastuse «Big Data» (lav Alexandre Zeff) teema ja sõnum olid küll väga aktuaalsed, kuid sellele vaatamata mõjus see üsna igava loenguna kübermaailma ohtudest, ehkki üritas oma atraktiivsust alasti mehekehaga epateerides tõsta. Isegi paljud TedXi konverentside loengud on emotsionaalselt köitvamad, sisukusest rääkimata. Seevastu VAT Teatri «Mister Green» (lav Helen Rekkor) suutis keskkonnakaitse probleemid huvitavas vormis noore vaatajani tuua.

NO99 lavastus «NOДвенадцать». | FOTO: Jekaterina Abramova

Kõige olulisema, mis mulle eelmisest teatriaastast meelde jäi, jätsin artikli lõpuks. Meeldivaimad teatrielamused on seotud noorte alustavate lavajõududega. Kindlasti on üheks põhjuseks ka see, et «vanade tegijate» poolt oli aasta varasemast kahvatum. Vaimustas see, mida on suutnud korda saata Saša Pepeljajev nii EMA lavakunstikooli kui ka TÜVKA noortega. «NO37 NOДвенадцать» ja «Primavera Paunveres» olid hoogsad, visuaalselt nauditavad ja noortelt näitlejatelt suurt füüsilist võimekust nõudvad lavastused, millest ei läinud hoolimata aktiivsest rähklemisest kaduma ka oluline sõnum.

Eriti võimas oli Hageri palvemajas etendunud rituaalne «… ja peaksin sada surma ma». Selle lavastuse puhul hakkas kaasa mängima kohavaim, kandes vaataja vaimus hernhuutluse-aegsesse Eestisse. Väga leidlikult kasutati ära kogu ruum ning liiguti akende kaudu koguni ruumist väljapoolegi. Võrdleksin seda lavastust sugestiivsuse poolest samade lavastajate – Anne Türnpu ja Eva Kolditsa – loodud isuri eeposega hommikuhämuses Vargamäe rabas 2015. aasta suvel

Et lavakunstitudengid ei piirdu vaid füüsilise ja rituaalse teatriga, vaid saavad hakkama ka klassikalistes teatrivormides, seda kinnitas kammerlik Yasmina Reza «Kunst» Tallinn Art Space Galeriis ja Lembit Petersoni lavastatud «Õpetatud naised» Eesti Draamateatris.

Kristjan Lüüs, Jaanika Tammaru ja Kaarel Targo teatri Must Kast humoorikas uuslavastuses «Peks mõisatallis». | FOTO: Maris Savik

Läinud aasta oli Eesti teatrile kurb aasta – meie hulgast lahkusid Lembit Ulfsak, Aarne Üksküla, Kalju Komissarov, Tõnu Mikiver, Arvo Kukumägi. Kaotus on suur, kuid ma ei ole nõus Ita Everiga, kes ütles, et ta ei näe kuskil Aarne-mastaabis näitlejate järelkasvu. Ei olnud ju ka Aarne Üksküla kohe pärast lavakooli see Suur Üksküla, kellena me teda mäletama jääme. Kas ei olnud just tema see, kelle kohta Voldemar Panso teatrikooli ajal ütles, et ta olevat ühekülgne nagu hambahari!

Küllap küpsevad ka tänased noored näitlejad. Ma usun kindlalt, et nende hulgas pole mitte ainult tulevane Aarne Üksküla, vaid võib-olla koguni tulevane Ita Ever. On ju näiteks teater NO99 näitlejad Rea Lest ja Jörgen Liik kehtestanud end lisaks teatrile juba ka filmilinal ning ma ei näe põhjust, miks nende karjäär peaks piirduma säramisega vaid Eesti teatri- ja kinotaevas. Maailm on lahti.

Sotsioloogina ootan ja loodan Eesti teatrilt uuel aastal rohkem ühiskondlikult mõjusaid sõnumeid kandvaid lavateoseid. Mitte tingimata selliseid, mis sekkuksid poliitikasse ja mõjutaksid järgmiste riigikogu valimiste agendat á la «Ühtne Eesti suurkogu» 2010. aastal (ehkki ilmselt just selle lavastuse mõjul jäi 2011. aasta riigikogu valimisteks protestihääli koondav uus erakond loomata). Küll aga sooviks näha selliseid lavastusi, mis aitaksid valijatel mõelda elu põhiväärtuste üle ning jõuda arusaamisele, mis neile selles maises elus tegelikult oluline ja tähtis on. Küllap aitaks seegi kaasa, et valimispäeval mõistlikumad otsused tehtaks.