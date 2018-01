Jazz massidesse – Philly Joe's avab taas uksed

«Need ruumid tundusid esialgu liiga ambitsioonikad, aga kuna erinevatel põhjustel langesid teised variandid ära, võtsime Vabaduse-aluse uuesti arutelusse,» räägib Ahven ning tunnistab: «Sisenedes oli mul kohe tunne, et see on õige koht.»

Uued ruumid on vanadest kaks korda suuremad. Kui palju kuulajaid need täpselt mahutavad, ei ole veel teada, sest esimene proovikontsert populaarse Bluusijämmi näol toimub teisipäeval, 9. jaanuaril. «Aga tundub, et umbes kolm kuni neli korda rohkem kui Tatari tänaval. See tähendab, et saame suuremalt arendada koostööd ka näiteks Jazzkaare ning Tallinn Music Weekiga. Mis omakorda tähendab, et siia satuvad ka sellised suured nimed, kellel muidu meie juurde asja ei oleks, sest Tallinn pole ju New York.»

Ahven ütleb, et nad tahaksid olla oma klubiga partnerid ka teistele festivalidele või organisatsioonidele, aga koht, kus mõnusaid kontserte korraldada, väga palju suurem ruumi mõttes olla ei saa. «Meie esimene eesmärk oli luua koht, kus oleks minimaalse hulga inimestega hea olla. Kui kontserdile tuleb kasvõi kümme inimest, ei ole see läbikukkumine, vaid õnnestunud hea olemine.»

Jazz-muusikale nii lähedale kui võimalik

Uutes ruumides asuvasse klubisse on oodatud kõik ja vanusepiirangut ei ole. Tasub siiski märkida, et eesti jazz'i-publik on Euroopa keskmisest 30 aastat noorem, mis üllatab väliskülalisi.

«Huvi jazz-muusika vastu on suur ja mul on hea meel, et mitme aasta jooksul on inimesed oma käte ja jalgadega hääletanud ning kohale tulnud,» märgib Ahven. «Philly Joe’s on filosoofiliste mõttekobarate kandepind, mitte lihtsalt ruum, kus müüakse õlut ja taustal mängib keegi pilli.»

Kui võrrelda jazz-muusikat kasvõi toidukultuuri tipptasemega, siis kokad klienti päris pliidi äärde ei kipu laskma. «Jazz'is on aga see võimalus, et kuulaja pääseb rütmimuusika kontekstis muusikaliste käsitööoskustega ülemisele riiulile jõudnud muusikutele nii lähedale, et võib saada trummipulgaga vastu pead,» itsitab Ahven. «See on ju nii põnev, kui avastad, et jazz-muusika on palju suurem, pehmem ja karvasem loom, kui arvasid ning ei olegi kole ja ohtlik okassiga.»

Suurejooneline taasavamispidu ehk Grand Re-Opening toimub 30. jaanuaril. Enne seda peab klubis kontserdiga oma 70. sünnipäeva Tiit Lauk, kelle auks astub lavale ka legendaarne Els Himma. Ideaalis toimuksid kontserdid iga päev. Lisaks võiks klubi olla selline koht, kuhu sisse astudes võib külastaja, kel muusikalist annet, leida end laval esinemast või astuda esimest korda DJ-puldi taha plaate mängima.

«Selle nimel me tegutseme. Mitmed nimed, kelle esinemishonorarid oleksid meie jaoks mõeldamatud, on meie juurde juba jõudnud. Rääkimata sellest, et noored muusikud võiksid saada siit lavakogemusi,» märgib Ahven. Lisades, et Tallinna kultuuriameti, hasartmängumaksunõukogu ja Eesti Kultuurkapitali koostöö ja hoolimiseta ei oleks nad alguses jalgu alla saanudki. «Selle toe eest oleme väga tänulikud.»