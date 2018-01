Villem Jahu, Martiini ja Riho Kall esitlevad albumit «85,68 m»

Sinna mahub palju ulmelisi meloodiavirvendusi ja elektroonilisi peegeldusi looduskeskkonnast. Materjal on vormistatud nii digitaalselt kui ka piiratud tiraažiga helikassetina, mida saab soetada ka esitluselt.

Villem Jahu on vabakutseline kunstnik, kes toimetab nii visuaal- kui ka helikunstimaastikel. Helilooming keskendub peamiselt vabaimprovisatsioonile elektroonilistel masinatel.

https://villemjahu.com/

Martiini on varasemalt mänginud mõnes pungi ja eksperimentaalsema muusika koosseisus bassi ning muid instrumente, soololoomingut alustas abstraktsete lindikollaažidega ümbrusest, praeguseks lokkavad helimaastikud elektrikitarril, süntesaatoril jt. elektroonilistel aparaatidel.

https://ounaviks.bandcamp.com/album/virr-varri-hvardus

Riho Kalli looming on läbinud aja jooksul mitmeid stiile ning jõudnud akustilise kitarri helidel põhineva ambifolgini. Underground Foresti nime all on ta 2016. aastal avaldanud split albumi «201501/lyllemäe mixtape» kahasse Villem Jahuga.

https://undergroundforest.bandcamp.com/album/201501-lyllem-e-mixtape

Albumi esitlus toimub graafikastuudios Grafodroom, mis asub Vabaduse väljak 8.

Lisaks VMRile esinevad kontserdil veel ka 6000 Miljööväärtuslikku Ala Vee All (eksperimentaalelektroonika) ja Katariin Raska koos Sébastien Grenat'ga (vabaimprovisatsioon).

Uksed avatakse kell 19:30. Sissepääs tasuta.