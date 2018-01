Ellujäämiseks riigilt abi palunud Vox Clamantis sai paljulubava sõnumi

Kokkusaamise tingis Jaan-Eik Tulve detsembri alguses tehtud pöördumine, milles ta palus riigi abi rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud vokaalansambli Vox Clamantis püsijäämisele.

Tulve märkis, et juhtiv muusikakollektiiv on ainuke, mis tegutseb eraõigusliku üksusena, kuid esineb maailma suurimatel festivalidel ning kontserdilavadel võrdselt professionaalidega.

Tulve on viimased 15 aastat üritanud ansamblile riiklikku püsitoetust saada, sest see võimaldaks lauljail pühenduda vaid ansamblitööle. Kultuuriministeerium reageeris Tulve pöördumisele ja täna kokkusaamine aset leidiski.

Äsja Klassikaraadio poolt aasta muusikuks valitud Tulve ütles pärast kohtumist Postimehele heatujuliselt, et kõige olulisem ongi kahepoolne tahe edasi liikuda.

«Meie kohtumisel oli mõistmine ja mul on hea meel, et see aset leidis. Nii kultuuriminister Indrek Saar, kantsler Paavo Nõgene kui kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts kinnitasid, et võtavad meie muret tõsiselt.»

Saar ütles, et kohtumisel räägiti hetkesituatsioon lahti ning nüüd töötatakse intensiivselt edasi.

«Vox Clamantise rahvusvaheline võimekus on väga palju kasvanud. Meie soov on luua võimalused, et nad saaksid oma tegevust riigi stabiilsel toel kavandada. Eesmärk on, et 2019. aasta eelarves oleks meil juba pakkuda lahendusi, millistes mahtudes saaks kollektiiv avalikule rahale loota.»

Avalik raha tähendab ka teatud mängureegleid, mis kehtivad riiklikele institutsioonidele alates kontsertide arvust aastas kuni kunstilise juhi valimisteni iga kolme aasta tagant.

«Seda ei kujutaks Vox Clamantise puhul muidugi ette,» tunnistas kultuuriminister. «Selles me läbi rääkida püüdsimegi, et nad saaksid küll stabiilsust juurde, aga ühtlasi tegutseksid selles kunstilises nägemuses, mille pärast nad nii olulised on.»

Kuna tegemist oli esimese kokkusaamisega, siis täna arusaadavalt midagi ei otsustatud, vaid mõlemad osapooled tegutsevad edasi. «Me tahaksime, et mingi arusaam oleks olemas enne vabariigi aastapäeva, ja kui 2019. aasta eelarvest rääkida, peaks maikuuks olema pilt selge. Aga olukord ei ole kindlasti lootusetu,» oli minister Saar optimistlik.