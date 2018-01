Väiketeater võitleb keskpärasusega

Piip ja Tuut Teater vabandab kõigi vaatajate ees, sest 2017.aastal mängiti ühtekokku 261 etendust, millest 29 toimusid väljaspool Eestit kuues välisriigis. Teater edastab isiklikult vabandused ka Läti, Soome, Taani, Hiina ja Prantsusmaa vaatajatele ning lubab uuel aastal keskmisest kunstilisest tasemest targu kaugele hoida.

«Mängime, kas alla igasugust arvestust või tipptasemel, aga ei iial enam keskpäraselt,» lubavad Piip ja Tuut ja kinnitavad, et uued lavastused ei jäta enam kedagi külmaks.

Nelja inimese ühistööna oli möödunud aastal Piip ja Tuut Teatri mängukavas 15 lavastust, millest neli olid uuslavastused. Ühe väikese erateatri jaoks on see hingemattev katsumus, kuid hiigelteatrite kõrval konkurentsis püsimiseks on ainuke võimalus mängida nii palju kui jaksad, et silma paista ja nii hästi kui oskad, et vaatajatele meelde jääda. Seega sai kolleegipreemiate asemel üksteisel kätt surutud ning uueks aastaks julgustavalt õlale patsutatud.

Aasta alguse esimesed etendused uusima lavastusega Piip ja Tuut «Pimedas ja teki all» on juba selja taga, järgmisi etendusi näeb märtsis-aprillis Apollo kinos Tartus.

Jaanuaris algavad ettevalmistused uuslavastuse «Cabaret Siberia» lavale toomiseks Balti jaama ootepaviljonis 6.märtsil kell 19.00. See on Piip ja Tuut «Hamleti» lavastaja Lauris Gundarsi kirjutatud armastuslugu kahest artistist, kes satuvad sõjakeerisesse ning elavad läbi uskumatu teekonna Paradiisi.

Piip ja Tuut heidavad Eesti juubelile pühendatud uuslavastuses maskid eest ning lavale astuvad näitlejad Haide Männamäe ja Toomas Tross saateks lavastuse helilooja Siim Aimla Paradiisi Orkester.

Piip ja Tuut ootab peresid Mängumajja juba 13. ja 14.jaanuaril kell 12.00, et kaasa elada Olivia Saare raamatust tuntud Lõvi Lõrri ja Jänes Jassi seiklustele Piibu ja Tuudu esituses. Järgmisel nädalavahetusel, 20. ja 21. jaanuaril kell 12.00 näeb laval Katrin Valknat peaosas Marek Demjanovi lavastatud näitemängus «Pobiseja».