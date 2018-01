Viiuldaja Natalie Vinnitskaja: elu pole harjutamiseks, vaid elamiseks

Otsustasin, et rohkem ma seal olla ei taha, ning hakkasin pulmades mängima. Ühe pulmaga teenisin kuupalga, lisaks anti süüa-juua ja pandi karbiga kaasagi. Arutasin asja oma juudi ajuga ja leidsin, et peab ise peokorraldusfirma püsti panema. Korraldasin kõike alates hobuste ja kaarikute laenutamisest, mustkunstnikest ja varieteest kuni catering’ini. Tram-pam-paa, kuidas 90ndatel pulmi peeti! Raha voolas ojadena. Teenisin päevas 10 000 krooni ja eriti tulus oli detsember, kui korraldasin sada banketti ja teenisin 200 000 krooni kuus. Ja mulle tundus, et selline magus elu kestab igavesti, ja ei pannud raha kõrvale. Ilmselt on inimese psühholoogia selline, et kui täna läheb hästi, arvab ta, et nii läheb ka homme.

Ilus elu lõppes siis, kui tuli majanduskriis ja eurole üle mindi. Tekkis täielik vaikus. Mitte ühtki pulma. Ainult matused, ja neidki oli harva.»

Natalie Vinnitskaja paremal | FOTO: Erakogu

Tõeni jõudmine

«Mis ma nüüd teen, mõtlesin. Hakkasin Narva koolis eesti keelt õpetama, aga ikkagi ei tahtnud ma pillimängu jätta. Kuna töötasin kunagi Peeter Sauli orkestris, oli minu sisse jäänud armastus estraadimuusika vastu – no mis teha, kui ma ei tunneta ennast tõelise klassikalise muusikuna, kes harjutab päevas kümme tundi, aga aega ju pole ja see on liiga igav. Elu pole ju harjutamiseks, vaid elamiseks – muidu suredki koos selle Bachi ja Mozartiga, anna mulle, jumal, sellise jutu eest andeks.

Kohtusin paljude Sauli orkestri liikmetega, kes olid töötuks jäänud ja kel kõigil oli suur soov pilli edasi mängida. Panin silmad kinni ja mõtlesin, millest alustada. Kust saada noodid, kuidas saada repertuaari, kust saada raha. Tahan rõhutada, et kui tunnetad enesel missiooni – et midagi on sulle ülevalt poolt antud – ja kui sa seda ära ei kasuta, siis jumal viib su ikkagi ülesande täitmiseni, aga teisi teid pidi.

Sest kellena ma töötanud pole! Kokana, nõudepesijana, vaibamüüjana, eesti keele õpetajana, peokorraldajana, maniküürija ja pediküürijana, pidasin 14 aastat oma massaažisalongi. Kui mõne aasta eest tekkis draama ja kohutav aeg isiklikus elus, palusin sõbrannat, et ta võtaks mind nõudepesijaks oma restorani, kus olin 15 aastat esinenud, tahtsin mõtteid mujale viia ja alustada uut elu.

Kõik muutus. Suhtumine inimestesse, töösse; hakkasin hindama kõike, mis mul olemas on. Alati tundub ju, et kusagil mujal on parem, aga kui restoranis 3 euro ja 50 sendi suuruse tunnitasu eest nõusid pesin, kartuleid koorisin ja põrandaid küürisin ning kodus pärast rasket tööpäeva voodisse vajusin, mäletamata isegi oma nime, sain aru, kui väärtuslik mu viiul tegelikult on. Kui tore on olla laval šikis kleidis, kaelas briljandid, seista ja mängida.»

Tagasiteed ei ole

«Nii et polegi vist valdkonda, mida ma poleks katsetanud, aga ikkagi jõudsin orkestri ja estraadini välja. Sellise mõnusa estraadini. Mängime minu lemmikheliloojat Raimond Valgret; kahju, et teda mõni tasemel juudi produtsent omal ajal Ameerikas ei tutvustanud, ta olnuks maailmanimi. Lisaks mängime Muslim Magomajevi ja Arno Babadžanjani laule ning väga palju prantsuse estraadi: Charles Aznavouri, Joe Dassini, Michel Legrandi laule.