Artises algab vapustav rännak läbi aja ja ruumi

Filmis avanevad vaatajale seninägematud kaadrid, et avastada maailmu kuhu pole paljude silmad veel ulatunud. Filmis näeb näiteks hämmastavaid ülesvõtteid avakosmosest, lähikaadreid vulkaanipursetest, jäädvustusi süvaookeani kummalistest eluvormidest, imelisi loomi kes elavad eraklikku elu inimsilma eest varjatud paikkades, kuni mikroskoopiliste vaadeteni raku sisemusse. See on pooleteise tunnine filosoofiline kulgemine ajas ja ruumis – minevikust tulevikku, see on jutustus, mille osa me oleme...

Tuntud režissööri Terrence Malicki («Elupuu», «Peenike punane joon», «Taevased päevad») kirega valminud teos «Aja rännak: Elu teekond» on avastusretk meie planetaarsesse minevikku ja püüd leida inimkonnale kohta tulevikus. Koostöös teadlaste ja Hollywoodi suurimate erifektide meistritega on sündinud eksistentsiaalne suurteos, mis kujutab erinevaid seninägematuid taevaseid ja maiseid fenomene. Film ühendab endas nii teaduslikud seisukohad kui poeetilisuse ja annab tulemuseks võimaluse mõtiskleda inimelu tähenduse üle keset lõputult muutuvaid Universumi vorme.

Varase maakera geoloogia, esimesed rakud - kasvamas, jagunemas ja avastamas. Kalade tulemine, metsade, dinosauruste ja meie enda liigi teke ja areng – kõik see transformeerub looduse, elu ja Universumi hümniks selles ainulaadses kinematograafilises rännakus, mis läbi erinevate nähtuste otsib teadvust, kes on kogu selle müstilise vaatemängu allikaks.

Ainult kümme seanssi kinos Artis!