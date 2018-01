Raamat Donald Trumpist: stabiilse geeniuse argipäevad

Neile, kes aga välisuudiseid veidi põhjalikumalt jälgivad, raamat teab kui palju üllatusi ei paku. Ajakirjanik Wolff on oma loo Donald Trumpist ja tema «lendavast tsirkusest» kirja pannud hästi lihtsas ja kergesti loetavas stiilis, veidi ehk isegi liiga ajaleheliku lausega, mis mõjub seda sorti poliitikaraamatuid ja biograafiaid lugema harjunud inimesele võõristavalt ja sunnib küsima, miks autor meist kui lugejaist nõnda kesisel arvamusel on. Sest läbikomponeeritud poliitilise biograafia asemel meenutabki see tekst rohkem üldhuviajakirjas ilmunud pikemate portree- ja olemuslugude tsüklit, mida on küll hästi mugav ja nauditav lugeda, kuid milles teisalt napib kaalukust ja analüüsi.

Wolff esitab raamatus seeria paljastusi, mis USA sisepoliitikat jälgivale lugejale kuigi suure üllatusena ei saa tulla. Loetlen neist mõned.

Trump tegelikult ei soovinud presidendivalimisi võita ega arvestanud stsenaariumiga, et peabki päriselt Valgesse Majja kolima. Trumpil puudub tähelepanu- ja keskendumisvõime, seetõttu ei suuda president lugeda Twitteri-postitusest pikemaid tekste ega töötada riigijuhtimiseks hädavajalike dokumentidega.

Presidendi administratsioon moodustati valdavalt ilma poliitilise või riigihaldusliku kogemuseta inimestest, Trumpi pereelu on kõike muud kui harmooniline ja pilvitu. Valge Maja meeskonda iseloomustab pidev ja halastamatu omavaheline rivaliteet ja presidendi stiil ongi pidevalt oma alluvaid vallandada ja nende asemele uusi, tihti veel kogenematumaid leida.

Donald Trump on põhimõtteliselt üks suur laps, kes vajab kogu aeg tähelepanu ja tunnustust, presidendi avalikud esinemised ei luba teda pehmelt öeldes just intellektuaaliks pidada, vaid pigem üsna primitiivse sõnavaraga labasevõitu populistiks, kellel on pealegi suuri probleeme elementaarse süntaksiga.

Trump vahib kogu aeg telekat ja sööb rämpstoitu, tal on tegelikult üsna ahtavõitu silmaring ning puudulik teadmiste pagas, mis puudutab sisepoliitikat ja maailma asju, majandust ja kultuuri – põhimõtteliselt kõike –, ja Valge Maja tegutseb endaloodud kummalises kaose ja valede ning pooltõdede maailmas.

Valge Maja apsakas

Presidendi tekitatud tulekahjusid ei kustutatagi, vaid neilt tõmmatakse tähelepanu ära uusi põlenguid süüdates – skandaale ja probleeme ei püütagi lahendada, neid ei seletata, vaid avalikkusele söödetakse läbihekseldamiseks ette üha uusi ja uusi skandaale, kuni avalikkus väsib ja meedia lihtsalt ei jõua enam sammu pidada. Neile teadmistele saime sellest raamatust vaid kinnitust.

Need inimesed, kelle meelest kogu kirjeldatud kuvand on presidendi suhtes vaenuliku «liberaalse meedia» vandenõu, said oma uskumustele kinnitust. Et «valede masin» töötab täistuuridel edasi ja mustab häbematult nende palavalt armastatud riigimeest, vägagi stabiilset geeniust.

Kui midagi Wolffi raamatu puhul tõeliselt üllatas, siis eelkõige Trumpi administratsiooni kogenematus ja lihtsameelsus, mille tulemusel Michael Wolff Valgesse Majja mitmeks kuuks materjali koguma ja tundub et üsna vabalt ringi liikuma üldse lubati. Oli ju tema varasemaist raamatuist ehk tuntuim «Mees, kellele kuuluvad uudised. Sissevaade Rupert Murdochi salajasse maailma» («The Man Who Owns the News: Inside the Secret World of Rupert Murdoch», 2008), mis võinuks ometi mõnes peas häirekella helisema panna. Või tolle raamatu kummaline ambivalentsus ja Murdochist maalitud ootamatult sümpaatne pilt just võlusid presidendi abisid? Või mis tõenäolisem, nad polnud seda ega teisigi Wolffi kirjutisi lihtsalt lugenud ega vaevunud ka taustauuringut tegema.

Hoolimata sellest, et raamat ei šokeeri poliitikasõpra millegi seniteadmata avalikuks tegemisega, võib seda USA-huvilistele sellegi poolest soovitada – kasvõi selleks, et seltskonnas noogutamise asemel kaasa rääkida saaks. Wolffi lihtne stiil lubab teose ühe-kahe lugemisega läbi töötada, kuigi, jah, eks veidi lihtsam on seda teha inimestel, kes ei pea avama Wikipediat, et kontrollida, kes on William Jennings Bryan, Rahm Emanuel või Sean Hannity.