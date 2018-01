Ivar Põllu soovib, et tema teater ei muutuks mugavaks

Uusi on ju pidevalt, omas elemendis on nad kõik ägedad ka. Iseasi, kas nad suudavad luua resonantsi või järgnevusi, mis on ju teatris väga oluline – üks lavastus või etendus ei muuda suurt midagi, aga sellest tekkivad lained või järgnevused muudavad märkamatult palju.

- Miks oli vaja luua Tartu Uus Teater ja kui palju on vajadus/põhjendused nende aastatega muutunud?

Ideed olid õhus, aga neid polnud võimalust muudmoodi teostada. Ju siis olid ka võimalused õhus.

-Kas praegu on sul nende ideede teostamiseks vaja oma teatrit või saaksid/oleksid valmis ka mõnda nn riigiteatrisse minema?

Kui ma alustaksin praegu? Oma vabaduse olen ma saanud ikkagi oma teatrist, aga ma võin selle vabadusega nüüd minna kuhu iganes.

Aga ütlen ka igaks juhuks ära, kui pole aru saada olnud, et ma ei vastanda teatritegemise vorme. Nn riigiteater ja nn erateater pole mingil viisil vastandid sisulises osas. Nn erateater on samamoodi kammitsetud ja eelarvamustega ja silmaklappidega ja jännis, aga teistmoodi. Ja mitte vastandpunktides.

- Erateatri tegemine pole lihtne, aga mis on kõige keerulisem ja miks?

Erateatri tegemine on kohutavalt lihtne. Aga selle pidamine on tüütu ja keeruline, nagu vanapaganaga võidu silla ehitamine.

Kõige keerulisem oli vist selgitada ametkondades, miks peab selline asi ülepea olema. Ja kui ka juba on, miks jumala pärast peaks seda riiklikult või maakondlikult toetama. «Tartus on ju teater juba olemas,» kõlas päris tavaline vastus.

Kuna me keegi polnud varem ise oma teatrit ehitanud, oli kõik minu meelest suurel määral ka seikluslik ja põnev. Ning kuna enamasti kõik, kes laval tegutsesid, olid juba kuskil süsteemis professionaalse teatriga kokku puutunud, siis me ei pidanud midagi päriselt leiutama. Pigem me juba teadsime, MIDA me ei taha teha või KUIDAS me ei taha teha.

- Miks ikkagi nn riigiteater, riigirepertuaariteater pole sinu arvates hea vorm teatri tegemiseks?

Ma ei arva, et see pole hea vorm, paljude jaoks on see kindlasti hea vorm teatri tegemiseks, ainuvõimalik. Minu jaoks on selles sisuliselt liiga palju vaid lünkade täitmist, looming nagu töövihiku täitmine. Mõnikord äkki ainult valik a) või b), linnuke õigesse kastikesse? Erasektoris on teistmoodi. Aga seegi raam on meie enda peas, keegi teine näeb seda kindlasti kõrvalt ja saab suure häälega naerda.

- Manifestis on kirjas, et «Siingi ei saa teoks iga idee – kaugel sellest». Kes valib välja ideed, mis saavad teoks, ja millised on need valikukriteeriumid?

Siiamaani olen enamasti mina valinud ja vastutanud. Aga see tähendab ikkagi arutamist ja nõupidamist, ideede kontrollimist. Valikukriteeriume ei saa kunagi olla üks ja need peavad pidevalt muutuma.

Tulemus võiks olla selline, mida tahaks ise teatris näha, aga mida ei ole millegipärast olemas või pole näinud. Lavastused, mis võiks välja tulla ka kusagil mujal, seal, kus on parem ja kõigil lihtsam end teostada – miks me peaksime neid siis ise tegema, ninast veri väljas.

See, et enamasti on meil olnud päris raske, seab parima valikulävendi – tegema peaks ainult ja ainult seda, mille pärast tõesti tahaks pea tulle pista ja pankrotti minna. Aeg on näidanud, et kõik mõistuslikud valikud ei ole kunagi töötanud.