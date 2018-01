Raamat rahutust oraatorist

«Kumba ebajumalat teenida, kas kodumaist, mille «templirüütliks» ma üllatavalt ruttu olin tõstetud, või Pariisi kunstikriteeriumi nõudeid arvestades edasi katsetama oma maalija näoilme leidmisel?» arutleb ta ka ise teelahkmel seistes 1929. aastal, ja valib viimase variandi. «Et «protestiavaldused» jutumärkides piirdusid aga vaid väikekodanlaste maitse jalustrabamisega, et neis puudusid kandvad ideed ja parteilisus, on vastuvaidlemata,» osutab ta, kuidas see valik võis talle hiljem saatuslikuks saada.

«Ka see, et mõnda fašistlike okupantide poolt konfiskeeritud tööd hiljem SS-laste seintel on nähtud, ei suurenda ega vähenda nende tööde kaalu,» taandab ta enda loomingu ambivalentseks ning viskab ambrasuurile kõik oma naisaktid, lilled ja suvemaastikud: «Need tööd on praeguste mõõdupuudega mõõtes parimal juhul tuumata kullatud nääripähklid ja seegi sära tuhmub iga päevaga meil lõplikult kehtima pääsedes kunsti vastu.» Kõnemeister püüab panustada ärapanemise ässale, kuid endalegi teadvustamatult käib välja ebakindluse ja enesehaletsuse topeltjokkeri.

Stalinistlike repressioonide ajal oli tavapärane, et süüalused esinesid alandlike kaitsekõnedega. Raamatu koostaja ja toimetaja Kersti Koll toob esile, kuidas Adamson-Ericu kõne erines teistest taolistest selle poolest, et oli «oma aja kohta erakordselt julge, läbinähtavalt skeptiline ja elegantselt polemiseeriv ning ennast analüüsiv». Nõustudes selle hinnanguga, tuleb siiski lisada, et kõnest kumab läbi lõhestumisest tingitud paaniline alatoon. Vastase ees alistumisest raskem on iseenda ees alistumine, vaenlasele andestamisest iseendale andestamine.

Kuigi kaitsekõne lõppes pealtnäha siira sooviga teenida nõukogudelikku režiimi, siis etteaimatavalt see midagi enam ei päästnud. Liidust väljaheidetuna asus Adamson-Eric ellujäämiseks tööle naha- ja jalatsivabrikusse, kus koormus viis ta raskekujulise infarkti ja insuldini, justkui materialiseerides tema paarkümmend aastat varem loodud teose «Autoportree silmusega». Suutmatus otsustada, kas ujuda päri- või vastuvoolu, kas oma aega armastada või vihata, halvas ta nii mentaalselt kui füüsiliselt.

Kes hakkas tuuleveskitega võitlema, sellest pidigi saama märter La Manchast. See ei ole koht mõistmiseks või hukkamõistmiseks, vaid kaastundealtar, kus soovida rahu ühele rahutule vaimule ja tema põrmule. Adamson-Ericu muuseumi direktriss Ülle Kruus kirjutab raamatu eessõnas: «Inimene on oma eluteel iga päev valikute ees, nii suurte küsimuste kui lihtsate argiprobleemide puhul. Loovisikutel on oma kutsumuse teostamisel suurem missioon kui vaid isiklik, nende teod ja mõtted mõjutavad tihti ühiskonda laiemalt.»

Lisaks viljaka ja kahtlemata kauni loomepärandi mahajätmisele oli Adamson-Ericu vaimu ühiskondlikuks missiooniks taas kord näidata, millist laastetööd teevad hirm ja igasugune sõda mitte ainult geograafilistel ja kultuurilistel maastikel, vaid ka hingemaastikel.

***

«Adamson-Eric (1902–1968)»

Koostajad Kersti Koll ja Ülle Kruus

Eesti Kunstimuuseum 2017

352 lk