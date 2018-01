Kuidas toetada Tartu Uue Teatri uue maja ostmist?

Maja ostmisel vajab Tartu Uus Teater aga sõprade abi. Teatrikeskuse reaalsuseks saamist on võimalik toetada kolme moodi. 500 euro eest saab osta nimelise istekoha. Kõik nimeliste toolide ostjad saavad alates 11. hooajast kahe aasta jooksul kutse kõigile Tartu Uue Teatri uuslavastustele. Peale selle saab teatrit toetada raamatu «TUT10: Unistused, prügi ja ajalugu» ostuga. Kümnendat sünnipäeva tähistav teater võtab raamatus kokku oma senise tegevuse ja soovid tulevikuks. Raamatu hind on 30 eurot.

Kui aga ostate lavastuse «Kremli ööbikud» etendusele 35 eurot maksva pileti, läheb piletihinnast 10 eurot Tartu uue teatrikeskuse maja ostuks. Augustis esietenduva lavastuse peategelane on Jaak Joala, keda kehastab Märt Avandi. Robert Annuse lavastuse muusikavaliku keskmes on Joala Radari perioodi laulud ning neid tõlgendab Narvas Robert Linna ansambel «Lexsoul Dancemachine». Peale Märt Avandi on laval Saara Kadak, Maria Annus, Katrin Pärn, Juss Haasma, Tambet Seling, Janek Joost ja Priit Strandberg.

BOKS

Tartu Uue Teatri algataja ja kunstiline juht on Ivar Põllu.

2017. aastal oli käis Tartu Uues Teatris üle 10 000 inimese, kõige populaarsem lavastus oli «Praktiline Eesti ajalugu».

Üks aasta tähtsündmusi oli Renate Keerdi lavastuse «PURE MIND» osalemine Moskva rahvusvahelisel Tšehhovi-nimelisel teatrifestivalil.

Tartu Uue Teatri teatrisaalis on 156 kohta, proovisaalis 50 kohta.

Praegu mängukavas olevad lavastused:

«Praktiline Eesti ajalugu», lavastaja Ivar Põllu

«Tahe», lavastaja Renate Keerd

«Sümfoonia ühele», lavastaja Ardo Ran Varres

«Silver Sepa autorilavastus», lavastaja Silver Sepp

«Illusioonid», lavastaja Ivan Võrõpajev

Sel hooajal esietenduvad veel:

«Emmanueli jälgedes», lavastaja Urmas Vadi

«Kremli ööbikud», lavastaja Robert Annus