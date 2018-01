Pühapäev [on] taluperenaise silmades

Ago Andersoni Harald Kuremeri on kutsumuselt kooliõpetaja ja vastutahtmist kolhoosiesimees, kes püüab eluga toime tulla. Roll on tulvil tabavaid nüansse: toas roomamine loob aimuse sõjaväljast; katkine kuuetasku viitab mehe üksindusele.

Oma tapetud poegadest Ilsele pihtides surub Kuremeri taskuräti silmile, siis nuuskab põhjalikult, ise ettepoole kumaras, nii et nuuskamine assotsieerub ühe teise kehahäälitsusega – see võiks olla jämekoomiline, aga Anderson mängib ajast räsitud abitust nii, et maad võtab kaastundlik vaikus.

Isiksuse saladust kannab Märt Avandi – hallipäine rühikas Eduard Veski, vasak käsi amputeeritud, parem käsi valvsalt relvakabuuril. Ka Veski jääkattega hinge sulatab Ilse lahti. Algul naerab saal võõra võimumehe rumaluse üle sama kahjurõõmsalt kui Heino. Tasahaaval selgub: inimest ei saa mustvalgelt vaadata. Teema, et mundri alt ei nähta inimest, on Avandi loomingus üks läbivaid.

Mulle meenus Avandi lavaelu jälgides Jüri Krjukovi Ohvitser Rein Saluri näidendis «Minek» (Draamateater 1988). Erinevad saatused, erinev distantsimäär, ometi loob miski ühisosa. Inimlikkus? Suur sõna, mida täita konkreetse sisuga. Kui Ilse ütleb Veskile «hea inimene», tõmbuvad mehe silmad veekalkvele, ta vastab omapärase repliigiga pühapäevast. Elatakse ajas, kus polegi pühapäevi. Ilse saadab Eduardi teele põsemusiga – üürike pühapäeva puudutus.

Automaadivalangud akna taga on absurdini julm refrään. Ilse jääb tuppa, jääb kaarnakiviga perenaiseks, pühapäeva ootajaks.

ARVUSTUS