Enim muusikaauhindade nominatsioone pälvis Miljardid

Hääletus toimus kahe nädala jooksul ja kahes voorus. Uuendusena said aasta naisartisti, aasta meesartisti ja aasta ansambli kategoorias kandideerida ka need, kelle vähemalt kaks lugu pääsesid kandideerimise ajal suuremate raadiote edetabelitesse. Žürii häältest moodustus pingerida, mille esimesed kohad avalikustatakse nominentidena ning enim hääli saanud album, laul või muusikavideo võidab.

Galal tunnustatakse taas ka ühte artisti auhinnaga Panus Eesti Muusikasse. Selle auhinna saaja selgub Eesti Muusikaauhindade üritust korraldava Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmete otsusega.

Võitjad kuulutatakse välja 25. jaanuaril Saku suurhallis Eesti Muusikaauhindade galal, millest teeb otseülekande Kanal 2. Kuna ühtlasi tähistatakse Eesti Muusikaauhindade 20. sünnipäeva, on lavale oodata läbi aegade suurimat artistide hulka. Teiste seas esinevad eri-show’dega Trad.Attack!, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Tanel Padar, NOËP, Genka, Arop ja Reket. Õhtut juhivad Eda-Ines Etti ja Karl-Erik Taukar.

«Oleme alati kutsunud esinema aasta populaarsemad ja põnevamad artistid, kuid nüüd on oodata lavale Eesti artistide paremikku. Lisaks auhindade jagamisele saab publik osa ka ühest ägedast kontserdist,» lubab EFÜ asutajaliige Aarne Valmis, kes on ainsana olnud muusikaauhindade korraldamisega seotud algusest peale.

Vajadust tunnustada eesti popmuusika paremikku tundsid fonogrammitootjad esimest korda Eesti Fonogrammitootjate Ühingu loomise aastal, mil edukamatele artistidele anti kätte Eesti Popmuusika Aastaauhindade Kuldne Plaat 1998.

Eesmärk oli rahva seas populaarseid popmuusikuid, kelle tegevust muud moodi ei tunnustatud, ergutada. Alguses jagati auhindu läbimüügi põhjal, hiljem võeti aluseks teised parameetrid, sest suure müügiedu taga ei pruugi alati olla sisuliselt parim teos. Nominendid ja võitjad selgitab juba aastaid välja oma ala professionaalidest koosnev enam kui sajaliikmeline suuržürii.

Esimesel aastal osutus auhinnagalal edukaimaks ansambel Terminaator, kes kuulutati edukaimaks ansambliks ja kelle album «Kuld» tunnistati aasta albumiks.

Terminaator 1998. aastal Eesti Muusikaauhindade galal | FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Kõige enam on selle aja jooksul auhindu pälvinud kaks vägevat meest: Tanel Padar ja Jalmar Vabarna. Mõlemal on kodus riiulil 11 muusikaauhinda. Padar on tunnistatud muu hulgas nii uueks tulijaks, aasta rock-artistiks kui ka rahvalemmikuks.

Vabarnale oli edukaim 2015. aasta, mil ta sai koos Curly Stringsiga neli ja Trad.Attackiga! kaks auhinda.

Aasta naisartisti tiitli on mitu korda pälvinud Ines, Hedvig Hanson, Liisi Koikson ja Birgit Sarrap. Aasta meesartisti tiitli on mitu korda võitnud nii Chalice, Ott Lepland kui Karl-Erik Taukar. Kõige rohkem metal-albumi tiitleid – kokku kuus – on ette näidata ansamblil Metsatöll.

Tanel Padar | FOTO: Promo

Tanel Padar & The Sun ning Ewert and The Two Dragons on aga ansamblid, kes viinud ühel aastal koju enim auhindu. Padaril ja The Sunil õnnestus võtta viiest auhinnast koosnev koor 12 aastat tagasi, Ewert and The Two Dragons sai viis auhinda 2012. aastal. Curly Strings võitis mõni aasta tagasi neli auhinda, Elina Born sai neli tiitlit 2016. aastal.