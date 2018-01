Arvo Pärdi uue teose maailma esiettekanne toimub Hispaanias

Salamanca ajaloolise Fonseca kolledži kabelis esineb Taani vokaalansambel Ars Nova Copenhagen dirigent Paul Hillieri juhatusel. Kavas pealkirjaga «Uus maailm, vana maailm» tuuakse kuulajateni lisaks värskele teosele ka Pärdi viimasel ajal loodud kooriteosed «Virgencita» (2012/2013) ja «Kleine Litanei» (2015).

Esiettekandele tuleva «And I heard a voice… / Ja ma kuulsin hääle…» aluseks on tekst Johannese ilmutusraamatust (14:13): «Ja ma kuulsin hääle taevast ütlevat:«Kirjuta! Õndsad on surnud, kes Issandas surevad nüüdsest peale; tõesti, ütleb Vaim, et nad hingad oma vaevadest. Sest nende teod lähevad nendega ühes.» (Harald Põllu tõlge, 1938)

Arvo Pärt on öelnud, et see tekst rabas teda 20 aastat tagasi, kui sai teate oma hea sõbra ja toetaja, Rootsis teeninud Eesti peapiiskop Konrad Veemi surmast.

«Tema abikaasa saadetud kirjas olid üles tähendatud ka need pühakirja read, mis mind väga liigutasid. Reeglina kasutatakse tõlkes lihtsat väljendit «nad puhkavad oma vaevadest». Kuid ühes eestikeelses tõlkes leiab sõnad «nad hingavad oma vaevadest». Nad läksid hingusele, tõmbavad hinge, kuid samal ajal on nad oma tegudega ka meie juures. See on nagu igavene elu. Eesti keeles on haruldane tõlgendus selle kõige suurema saladuse kohta.»

Teose muudab seda enam eriliseks asjaolu, et helilooja loomingus on emakeel saanud kunstilise väljenduse väga üksikutel kordadel.

«And I heard a voice… / Ja ma kuulsin hääle…» on Salamanca Ülikooli ja Hispaania Rahvusliku Muusikaarenduskeskuse (Centro Nacional de Difusión Musical) tellimus. Kõrvuti Arvo Pärdi teostega kõlab kontserdil veel Hernando Franco, Manuel de Sumaya, Alonso Lobo, William Billingsi, Justin Morgani, Morton Feldmani, Christian Wolffi ja Pablo Ortizi muusika.

Ansambel Ars Nova Copenhagen esineb sama kavaga ka 19. veebruaril Kuninganna Sofia Kunstikeskuses Madridis ja 20. veebruaril Badajozi provintsi rahvasaadikute istungitesaalis Badajozis.