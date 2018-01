Maria Avdjuško teeb lühifilmi nagu luuletust

«Nõiutud» räägib perekonnast, kes puhkuseretkel satub üksiku metsatalu juurde. Talus elav noor naine Liina (Ester Kuntu) saab kummalise võimu perepea Rainari (Margus Prangel) üle.

«See on lugu naise väest, põhiolemusest, saladusest. Lugu oli hästi intrigeeriv, ma püüdsin teha nii, et ei annaks kõikidele asjadele vastuseid, vaid esitaksin küsimusi. Lõpuks päris hästi ei saagi aru, kes on kes. Idee oli selles, et kõik tegelased oleksid teatud mõttes intrigeerivad. Lõpuks kaotab Rainar oma põhiolemuse, see röövitakse talt väga salapäraste ja nõiduslike vahendite abil. Mulle meeldib alati metafüüsiline osa maailmast,» rääkis Avdjuško.

Lühifilm on nõudlik žanr, just nagu haiku, kus ühtki silpi ei saa raista. Režissöör püüdis seda lahendada niisuguses võtmes, et film oleks nagu luuletus, mis mõjub pildi, heli ja kõigi muude vahendite koostoimes. «Igaühe jaoks on kinematograafia erinev asi. Minu jaoks on see emotsioon, mis tekib kõikide komponentide kooskõlas.»

2016. aastal lavakunstikooli lõpetanud Kuntu on juba jõudnud mängida mitmes filmis: Anu Auna «Polaarpoiss», Sulev Keeduse «Mehetapja», Priit Pääsukese «Keti lõpp», tuleval aastal linastuvad «Tõde ja õigus» ning «Johannes Pääsukese tegelik elu».

Oma näitlejakarjääri tõttu tajub Avdjuško hästi näitleja vajadusi võtteplatsil. «Olen näitlejana töötanud selliste režissööridega koos, kelle puhul olen mõelnud, et palun ole vait ja ära üldse midagi räägi. Teeme vaikselt need asjad ise ära, ära tule segama. Näitlejad on tegelikult lihtsad inimesed. Nad tahavad saada mõistetavaid ülesandeid, tahavad aru saada, mida see tegelane tahab.»

Adele Taska lühifilmis «Nõiutud». | FOTO: Kaader filmist

Kõrvalosa filmis «Nõiutud» täidab Avdjuško tütar Adele Taska. «Ta sai rolli nn tutvuse kaudu,» ütles režissöör. Tema sõnul on tütrega ikka hullem töötada kui võõraga, sest sinna on juba ette sisse kirjutatud mõlemapoolne kärsitus. «Adele on praeguseks mänginud juba kolmes filmis: «Nõiutud», «Põrgu Jaan» ja minu uues filmis «Tuliliilia» (kaks viimast esilinastuvad sel aastal). Ta on minust väga erinev ja vist mitte väga näitlejatüüp. Adele töötab ka modellina ja sõidab mööda maailma. Ma ei usu, et temast näitleja saaks. Aga ta sai vähemalt kogemuse, mis on võtteplats.»

Adele Taska modellikarjäär on viinud ta Itaalia ja Briti Vogue’i lehekülgedele ning Cloe’i ja Mulberry mõjuvõimsatesse kampaaniatesse. Nii filmi- kui modellimaailma peetakse väga glamuurseks, kuid nagu ütleb Avdjuško, on tegemist tüütu ja raske tööga, kus peab palju ringi sõitma, külmetama ja kus on palju üksindust. «Väikesed tüdrukud tahavad kõik modelliks saada, aga tegelikult on see väga tüütu. Nii modell kui näitleja peavad olema valmis novembrikuus teesklema, et käes on suvepäevad. «Nõiutute» võtted toimusid näiteks novembris,» ütlest ta.

Maria Avdjuško lühifilmis «Jõulumüsteerium». | FOTO: Kaader filmist

Lühifilmis «Jõulumüsteerium» mängib Avdjuško naist, kes kutsub endale agentuurist jõuluvana ning kukub teda siis ahistama. «See on jällegi osa naise olemusest,» seletas ta ise. «On karaktereid, kelle meeleolud muutuvad päris kiiresti, naiste hulgas rohkemgi. Ja võib-olla mehed ei jõua neile muutustele järele. Mul lihtsalt oli selline päev ja selline tuju ja ma kutsun endale jõuluvana ja veel näitan, mis ma oskan.»

See lugu juhtus muide päristelt Andres Maimikuga, kes üritas endale tudengina niimoodi väikest lisaraha teenida, ja sattuski niisugusesse tobedasse olukorda. «Paljude inimeste seksuaalelu on keeruline... Võib-olla Maimikust ei olekski saanud Maimik, kui ta ei oleks selle naisega varases nooruses kohtunud,» ütles Avdjuško.

Lühifilmide kassett «Paha lugu», 2018

Kasseti kandev teema on ahistamine: mehed ahistavad naisi, naised mehi, lapsed üksteist ja vanemaid.

«Nissan Patrol», režissöörid Katrin ja Andres Maimik

«Varakevad», režissöörid Gustaf Boman Bränngård ja Rain Tolk

«Jõulumüsteerium», režissöörid Katrin ja Andres Maimik

«Nõiutud», režissöör Maria Avdjuško

«Kokkulepe», režissöörid Andres Maimik ja Rain Tolk

Linastub alates 12. jaanuarist