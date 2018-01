Jan Kaus: «Mulle on kirjanikuna oluline oma elutunnet nii täpselt kui võimalik sõnadesse panna.»

Mul on hetkel tunne, et ”Kompass” avab mulle hulgaliselt uusi kirjutamisvõimalusi. Mul on endal kirjanikuna selle protsessi sees väga põnev. Mis mõistagi ei tähenda üldse seda, justkui ma ei hooliks, kas mu raamatuid loetakse. Ma ei tahaks kirjutada vaakumisse.

Kas sinu senist loomebiograafiat võib vaadelda kui teatavat odüsseiat ideaalse kirjandusliku vormi otsinguil?

Jah, kindlasti. Ning «Kompass» on selles odüsseias üsna olulisel kohal. Sest see on esimene teos, milles ma olen teadlikult ühendanud kaks enda jaoks kõige olulisemat žanrit: romaani ja miniatuuri. Olen kirjutanud paljudes žanrites, kuid miniatuur on minu jaoks kuidagi eriti omane ja loomulik. Ta tuleb mulle väga kergelt kätte. Samas on romaan olnud minu jaoks alati suur ideaal ning kirjanduse kõige kütkestavam vorm. Nende kahe ühendamiseks on päris palju võimalusi. «Kompassis» püüdsin kallutada miniatuuri suurema mastaapsuse poole.

Olen sinu romaane ja jutustusi lugedes märganud (ning «Kompass» pole siin mingi erand), et neis esinevaid tegelasi ei defineeri isiksustena mitte niivõrd mingi ideaal, kuivõrd mingi puuduolu, mingi neuroos. Ja et sinu teoste tegelaste melanhoolia ja nostalgia ei tõuku mitte niivõrd toimunud sündmustest, kuivõrd sündmustest, mis jäid toimumata, kuid oleksid võinud toimuda... Kas see on sul olnud teadlik valik või see on lihtsalt nii sattunud?

Eks siin taga peitub see, kuidas minu kujutlus elust ja elu ise absoluutselt ei kattu. Sest elu oma komplekssuses ja kirevuses on täiesti haaramatu. Ja mina kulgen läbi selle haaramatuse kuidagi liiga lihtsalt ja sirgjooneliselt. Aga see, mida mina tajun sirgjoonena, on tegelikult pidev haruteede valimine. Mis omakorda tähendab, et nende valimata jäänud haruteede näol on elus seljataha jäänud väga palju kasutamata võimalusi. Ja need kasutamata võimalused inspireerivad mind väga.

Näiteks kõik need korrad, kui tunned kellegi suhtes sümpaatiat, ükskõik mis sorti sümpaatiat, kuid mingil põhjusel jääb kas sõprussuhe või lähedussuhe välja arendamata ega teosta seega oma potentsiaali. Ma olen aga hakanud aru saama, et see teostamata potentsiaal on omamoodi teostunud potentsiaal, teostamatuse teostumine. Ning see pakub mulle inspiratsiooni.

Samas olen ma kirjanik, kes ei taha elust maha kirjutada. Ning seega on peaaegu kõik asjad, millest ma kirjutan, suuresti välja mõeldud.

Kui kriitiliselt sa oma töid-tegemisi vaatad?

Üsnagi. Olen näiteks hakanud üha enam arvama, et mu loomingus on liiga palju tegelaskujusid, kes sarnanevad minu endaga, ning et ma peaksin suutma ennast sellisest kujutamisviisist lahti rebida.

Samuti on mulle olnud kirjanikuna alati oluline, et kirjutaksin usutavaid naisekujusid. Minu kui mehe jaoks on naine kõige esmasem teisesuse vorm. Samas on kõik naised indiviididena täiesti erilised ja kordumatud, nagu ka kõik mehed. «Kompassis» püüdsin luua sellist naisekuju, mis ei alluks mulle – ei minajutustajale ega mulle kui kirjanikule. See tegelane on Marju. Ta astub lugeja ette natuke halli, rusutu ning elust äraväsinuna, kuid teeb teoses ühel hetkel läbi metamorfoosi. Kuid seda ainult läbi mehe pilgu vaadatuna.