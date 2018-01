Vikerkaar loeb: Puhas enter. Ühe võimaliku poeetika mälestuseks

vahel

on

sinu

sõrmus

ja

minu

väike

must

kleit.

Näeme, et see luuletus on üksjagu «naiivsem», «triviaalsemgi» kui eelmine. Ja mõnes mõttes see pole juhuslik, edasiarendusena, ideaalini viimisena võiks siit lähtudes sõnastada puhta enterluule kujutletava poeetika põhinõuded:

(1) Võimalikult lühikesed read (2–7 tähte), kusjuures amplituudivahe võiks olla pigem mõõdukas, «väikse hambumusega».

(2) Igaüks neist võiks eraldivõetuna olla võimalikult tühjendatud konkreetsest semantikast, s.o mida enam nad koosnevad vaid ühest ase- või abisõnast või koguni üksiksilbist, seda parem.

(3) Nii sünnib tervikteksti tasandil olukord, kus tähendus n-ö pumbatakse maksimaalselt välja, tekib omamoodi vaakum, kus objektidest endist olulisemaks saavad nendevahelised suhted, osutused.

(4) Juba eelnevast tulenevalt teravad, efektsed siirded, kuid samas ka piisavalt loomulik-suvalised, mittekunstlikud.

(5) Nüüd jõuame vahest tähtsaimani. Sellise semantikast tühjaks laskmise tulemusena tõuseb ootamatult esile tekstide visuaalne külg, sünnib piktograafiline efekt: tekstid hakkavad mõjuma otsekui vertikaalsed hieroglüüfitulbad. Erinevad, esmapilgul üksteist välistavad luule tajumehhanismid astuvad sedasi omamoodi näivalt võimatutesse kontaktidesse.

Selles mõttes olen täiesti valmis mõistma ka enterluulet maassetampinud kriitikat. Kui sa ikka ei mõika, et antud juhul ongi kogu asja poeetiliseks ivaks vaba raiskamine, absoluutne waste, mitte mingi tihedus vms; või kui sinu ettekujutuses õige värss on näiteks umbes nagu viis meetrit marlisidet, mis oma materjalilt koosneb Dostojevski tsitaadist ja lõpeb punktiks nimetatava sõlmega, ning oled oma pea üleni sellesse mässinud, siis loomulikult on põhimõtteliselt teistsuguseid vorme mõneti raske kirjandusena tajuda.

Õelutsenud kriitika kallal, peaks nüüd tasakaalu mõttes midagi «südamlikku» ütlema ka autorile. Tammiste kolmandast kogust ma ei tahaks väga midagi tsiteerida. Mitte et täitsa korralikke tekste poleks, aga mind huvitab siin käsitluses just enterluule ning on kaks asja, mis tähendavad viimase kindlat surma: riimid ja liigne sentiment. Tuleb tunnistada, et kummagagi pole «Tagurpidi kuus» kokku hoitud.

Kuid teisalt: igal asjal on piir. Kes selline olen mina, et niiviisi rääkida? Fantaseerin kokku mingi näpust välja imetud poeetilise süsteemi, kleebin selle külge täiesti ilmsüüta autorile, kel midagi sinnakanti ehk kunagi peaski pole mõlkunud. Ja siis asun veel sarjama, miks ta süsteemist kinni ei pea! Tegelikult, ma siiralt loodan, et Liina Tammiste viimanegi raamat leiab endale oma tänulikud lugejad.

***

Liina Tammiste

«Tagurpidi kuu»

Kite 2017

148 lk