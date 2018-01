Keskealisele valgele mehele tuleb kaasa tunda

Hammastega vagiina on lahti lastud

-Filmikassett «Paha lugu» tegeleb ahistamisteemaga. Mehed ahistavad naisi ja vastupidi, lapsed üksteist ning vanemaid. Seksuaalse ahistamise avalik skandaal puhkes USA meelelahutustööstuses alles sel sügisel seoses Harvey Weinsteini süüdistamisega. Aga eesti filmitegijatel on juba filmikassett väljas. Prohvetlus? Kuidas on Eestis lood ahistamisega?

Mina olen tavaline idaeuroopa tüdruk ja ma olen alati meeste tähelepanu nautinud. Mul pole sellega kunagi probleeme olnud. Naisliikumine iseenesest on väga tore ja ma olen sellele lõputult tänulik — ma sain teha selle filmi, ma saan siin intervjuud anda jne.

Kuidas suhtestuda ahistamisega? Väga paljud inimesed teevad sellest karjääri ja see on õudne. Võetakse hoiak, et ahistamisjuhtumist ei saadagi iial üle. Ma ei saa üle sellest, et mees mulle käe tagumikule pani! Võib-olla sinu lähedased surevad, aga vat sina ei saa hoopis sellest käest tagumikul iialgi üle.

Maria Avdjuško | FOTO: Tairo Lutter

Loomulikult on olemas tõelised ahistamislood, aga on ka need, kes seda trendi ära kasutavad. Ma tunnen südamest kaasa keskealisele valgele mehele, kellest on saamas tänapäeva maailma paaria. Tal on raske elada. Võib-olla ma ennustan valesti, aga Weinsteini looga alanud skandaali taga on osaliselt poliitilised jõud. Weinsteini lugusid teadisd ju kõik, aga ta oli ka väga tugev Hillary Clintony toetaja, toetas ka siis, kui Trump oli juba võimul. Kas selle loo taga oli kättemaks?

Maailma ebasiirus ja silmakirjalikkus on hämmastav. Oprah Winfrey kõne ajal Kuldgloobuste auhinnatseremoonial tõusid püsti ja plaksutasid naised. Ja siis kargasid aplodeerides püsti ka mehed. Mõni analüütik arvab, et nüüd läheb see asi veel lihtsamaks: kui sa tahad rolli saada, siis tee mulle ka «teine» pakkumine, otse.

Võib-olla liigume üleüldise normistamise maailma, kus hakkame kõiki oma suhteid reguleerima. Mind šokeeris see, et kui üleeelmisel aastal oli Kölnis naiste vägistamine ja ahistamine uusaastapidustuste ajal, siis selle aasta Berliini aastavahetuse ajal loodi spetsiaalsed turvasaared naistele. Nagu aedikud.

-Te tunnete läbilõhki eesti teatri- ja filmimaailma, kuidas on meil nende probleemidega?

Mingeid näiteid meil ju on, mida me mõne aasta eest lehest kõik lugesime. Filmi- ja teatritöös tuleb ikka armumist ja suhteid ette, aga küsimus on selles, kuidas seier suunata. Kas sa hakkad teisele inimesele pärast armulugu kätte maksma. Nüüd on võimalus olemas, hammastega vagiina on lahti lastud. Karistussalklastel on jälle tööd, et püüda neid õnnetudi mehi, kes millegagi vahele jäävad.

On juhtunud tõsiseid lugusid. Üks Šoti parlamendisaadik elas talle esitatud ahistamissüüdistust nii tõsiselt üle, et sooritas enesetapu. Kusjuures talle ei öeldudki, milles teda täpselt süüdistatakse. Inimesi lastakse selliste süüdistuste põhjal töölt lahti.

-Mis nõu annate oma tütrele, kes liigub modellimaailmas?

Enamik selles maailmas töötavaid inimesi on teistsuguse seksuaalse sättumusega.

-See ei päästnud Kevin Spaceyt.

Mulle meeldib Charlie Sheen, kes on olnud 20 aastat purjus ja kui talle lähenes üks naine süüdistusega, et ta on naist ahistanud, siis ta vastas: «Teate, ma lihtsalt ei mäleta!»

Feminism on nüüd uus ideoloogia, aga see on silmakirjalik. Pooled maailma naised elavad mingi salli all. Seal on abielu osaliselt orjuse liik. Sa ei saa võtta päris orja, aga naise võib igaüks võtta. Ja siis kirjutavad marufeministid nende sisuliselt orjuses elavate naiste kohta, et neil ongi vabadus valida see rätt.

Ma ei saa aru sellest, kui naine paneb endast korsetiga pildi üles ja mõni mees ütleb, et see näeb hea välja, siis hakatakse tagantjärele ahistamisest karjuma. Ma arvan, et selle uue ideoloogia taga on poliitilise elektoraadi ette valmistamine.

-Nagu mõni düstoopiline ulmeromaan.

Just, nagu Aldous Huxley.

Maria Avdjuško

Eesti teatri- ja filminäitleja, produtsent, režissöör ja stenarist