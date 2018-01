Erkki-Sven Tüür – südamega iga noodi taga

See, et homne kontsert Estonia kontserdisaalis on välja müüdud, ei üllata, sest Tüüri loomingu esmaettekanded toimuvad juba aastaid peamiselt välismaal.

«Eesti Festivaliorkestri renomee on teada, Tallinnas esinevad nad esimest korda ning Paavo Järvigi satub siia dirigeerima üliharva.»

Et Eesti riigi sajandaks sünnipäevaks tellitud maagilise numbriga 9. sümfooniat «Mythos» esitab tippinterpreetidest koosnev orkester, on helilooja sõnul ideaalne juhuste kokkusattumus.

«Mulle andis EV100 toimkond teada, et orkester plaanib turneed ja küsiti, mida ma sellest arvan, kui just nemad teose ette kannaksid. Loomulikult arvasin sellest ülimalt hästi,» ütleb Tüür. «Tegemist on enamikus inimestega, kes minu käekirja tunnevad ning Järvi on minu muusikat nii palju juhatanud, et see annab kindlustunde, et muusika kallale minnakse sügavama mõistmisega.»

Tüür teab, millise kirglikkuse, professionaalsuse ja vaimustuse sulam selles orkestris ennast laval avab. «See on puhas rõõm.»

Ettevalmistus esiettekandeks

Viimastel nädalatel on helilooja suhelnud eri kanaleid pidi orkestri kontsertmeistri Florian Dondereriga, kellega täpsustatakse detaile, mida ta ühe või teise momendi juures mõeldud on. Enne kontserti toimuvad pikad ja intensiivsed proovid ning saaliproov, kus teose ettekanne saab lõpliku viimistluse.

«Kui on midagi segast, on need viimased tunnid, kus tuleb kiiresti asjad selgeks teha või korrigeerida balansid – kellelt dünaamikat maha, kellele juurde. See on äge ja huvitav aeg, tunnen, et elan siis väga intensiivselt.»

Tüür ei tee saladust, et mõnele võib ta tunduda kontrollifriigina, kes ei jäta partituuri liiga palju vabadust, sest talle on kombeks kõik väga selgelt ja täpselt ning küllaltki traditsiooniliselt noteerida.

«Aga samas pakun piisavalt võimalusi kujundada seesmist energeetikat. Mul ei ole paarikümnel viimasel aastal olnud interpreetidega arusaamatusi,» muigab ta. «Samas on võtteid, mida mina pean iseenesest mõistetavateks, aga see tekitab ikkagi küsimusi. Siis nurisen endaga, et oleksin pidanud olema veelgi täpsem. Kindluse mõttes tuleb teha kõik lollikindlaks.»

Helilooja Erkki-Sven Tüür | FOTO: Sander Ilvest

Üllatused laval ettekande ajal saavad olla ikka positiivsed – et interpretatsioonikunsti aspektis toimubki midagi erakordset.

Enne esiettekannet Tüür närvis ei ole. Aga hetk, kui ta saalis istudes näeb, kui solist, dirigent ja muusikud lavale tulevad, läheb pulss üles ja kusagilt lendab organismi adrenaliinisööst.

«Siis saabub tajumine, kuidas muusikaline maailm reaalsuses tööle hakkab. Kui võimeline on see elustuma maailma parimate muusikute käe läbi nii, et ka publik tajub mingisugust imet – et nad kanduksid ühest kohast teise ja unustaksid aja tavalise kulgemise. Tundlik inimene tunnetab, mismoodi saal kuulab. See on südantkosutav ja põnev, mida ma sel hetkel läbi elan.»

Inspireeritud müütidest

Pealkirja «Mythos» («Müüt») pani Tüür teosele, kui kolm neljandikku sellest oli valmis. See on inspireeritud omariikluse ja rahvuse eneseteadvuse sünniga seotud kümnetest müütidest, mida tänapäevalgi luuakse.