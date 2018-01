Paavo Järvi viib EV100 pidustused Euroopa kuulsamatesse kontserdimajadesse

Paavo Järvi peab Eesti Festivaliorkestrit üheks oma kõige olulisemaks muusikaliseks väljundiks.

«Ma näen, et Eesti Festivaliorkester on justkui meie muusikaekspordi start-up,» lausus Eesti Festivaliorkestri juht ja dirigent Paavo Järvi, kes on orkestri muusikud üle maailma ise välja valinud. «Eesti Festivaliorkestri lipu all mängivad maailma tipud koos andekate Eesti interpreetidega, et luua koos midagi uut meie muusikamaastikul. Meil on au tutvustada Eesti kultuuri, maad ja rahvast suurimates kontserdimajades.»

Turnee algab 16. jaanuaril, kui Eesti Festivaliorkester on esmakordselt pealinna publiku ees ja Estonia kontserdisaalis tuleb esiettekandele Eesti 100. sünnipäevale pühendatud Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia «Mythos». Lisaks on kavas Šostakovitši 6. sümfoonia ja Johannes Brahmsi viiulikontsert, solistiks viiuldaja Viktoria Mullova. Tallinna kontserdi salvestab Klassikaraadio Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) jaoks ja seda levitatakse raadiojaamades üle Euroopa.

Vahetult enne turneed saabub müügile orkestri esimene CD firmalt Alpha Classics, millel on peateoseks Šostakovitši 6. sümfoonia, mis kõlab ka kõikidel käesoleva turnee kontsertidel.

Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi turnee jätkub 18. jaanuaril Brüsselis, mainekas Henry le Bœufi kontserdisaalis Brüsseli kaunite kunstide keskuses BOZAR, kus toimub Tüüri uudisteose rahvusvaheline esiettekanne. EFO Euroopa turnee kavas on aukohal ka Arvo Pärdi looming.

EV100 välisprogrammi raames annab Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi juhatamisel jaanuari lõpus kontserdid kokku kuues Euroopa kontserdisaalis. Lisaks Brüsselile ootavad ees esinemised Zürichis, Kölnis, Berliinis, Viinis ja Luksemburgis. Suvel on orkestrit taas võimalik näha esinemas Pärnu Muusikafestivalil.

Eesti Festivaliorkester koosneb parimatest Eesti orkestrantidest, välisriikides karjääri tegevatest Eesti muusikutest ning Euroopa tipporkestrite liikmetest. Orkestri juht ja dirigent on Paavo Järvi. Kontsertmeistri ülesandeid täidab Florian Donderer, kes on ühtlasi ka Deutsche Kammerphilharmonie Bremeni kontsertmeister. Eesti Festivaliorkestri eriline kõla ja mängukvaliteet on äramärkimist ja tunnustamist leidnud mitme juhtiva muusikakriitiku poolt maailmas.