See kütus, mis Kunila kultuurivedurit veab, pole raha

-No see on ju teile kahjulikum!

Ma nii ei mõtle. Tervemad inimesed ja rikkam riik on meile kõigile kasulikum. Mõõdukus võiks olla kõiges, mitte ainult alkoholi tarbimises.

-Kui hõivatud te olete töödega NGs?

Et aru saada, mida tähendab eraettevõtlus, tuleks mõelda millegi omamisele, näiteks maja omamisele. Kui sul on maja, siis su mõtted on kogu aeg sellega seotud, nii on ka

ettevõtluses – töömõtted ei jäta sind puhkusel ega kodus maha. Seega olen tööga iga päev hõivatud, sest iseenesest ei juhtu siin maailmas mitte midagi.

-No eestlased süüdistavad ettevõtjaid, et te tahate eelkõige kasumit.

Kasumit mitte teeniv ettevõte on pankrotis, seega ei saagi teisti tegutseda. Meie ettevõtetes ei teenita kusagil röövkasumit, tulenevalt konkurentsist on need ajad vast ka möödas.

- Aastaid on räägitud, et peale riigirahale on kultuuri vaja meelitada eraraha. NG Investeeringutesse kuuluvad ettevõtted toetavad kultuuri, aga mida peaks tegema, et teie ja teised firmad oleksid rohkem motiveeritud?

On kaks toetamisvõimalust: üks on vastastikku kasulik sponsorleping, teine on heategevus. Meie firmad tegelevad mõlemaga. Motivatsiooni tõstmiseks peaks riik seda küsimust veelgi enam tähtsustama ja omalt poolt välja töötama vajalikud abinõud. Kuid sama tähtis on märgata ja tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes kultuuri juba toetavad.

-Kas tõesti see, et näiteks kultuuriminister surub kätt ja annab diplomi, mõjub?

Kindlasti, inimestele on tähtis, et nende panust märgataks. Aga see tunnustus võiks olla palju laiem ja tõhusam. Eestis tänatakse suhteliselt tagasihoidlikult, eriti heategevusega seoses, mujal maailmas märgatakse ka kõige väiksemaid toetussummasid.

Eks see kõik on seotud üldise arengu ja mõtlemise muutumisega. Sest alles pärast seda, kui inimene on saanud oma eluga järje peale, hakkab ta märkama ümbrust ja saab ulatada abikäe. Aga et mõtlemine muutuks, siis heategevuse ja empaatia olulisuse toonitamine peaks olema üks lastekasvatuse aluspõhimõtteid.

-Teie tegevus Konrad Mägi tutvustamisel on teada, kuid teie südame küljes on üks koht Eestimaal: see on Hiiumaa ja nüüd siis ka Kärdla kirik.

Olen nüüdseks kolmkümmend aastat olnud seotud Hiiumaaga. Kui olla ühes kohas nii kaua, siis näed, mida saaks ja tuleks parandada. Olen Hiiumaal korraldanud päris palju näitusi, aga ka kontserte: Kärdla kirikus on andnud soolokontserdi Ain Anger, aga ka Jakko Ryhänen, Koit Soasepp, Priit Volmer, Annely Peebo, Mihkel Poll. Olen püüdnud sealset kultuurielu elavdada.