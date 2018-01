Urmas ja Sohvi Viik avavad ühisnäituse

Kunstnikud positsioneerivad end ja ülespanekut üsna sirgjooneliselt: «Peenutsemata genereerida kunsti, mis ei analüüsi, kontseptualiseeri ega metatasanda, ja mida mõistaksid paljud. Mis oleks enam-vähem banaalne. Ruve Rääsa ebaharilik juhtum on graafiline muinasjutt, maagilis-realistlik novell, kus peategelane on Easy Rider ja Mad Max ühes isikus. Kakskümmend viis meetrit koomiksit, seda elustav videoraam ja muidugi tsikkel. Aga Ruve Rääsk on tegelikult olemas ja juhtum, mis end koomiksi ja video abil demonstreerib on peaaegu päris. Olgu selle kinnituseks mootorratas, mille ta näitusele loovutas. Jah, just!»

Urmas Viik on peamiselt tuntud graafiku ja raamatuillustraatorina, lisaks kuulub tema loomingusse ka installatiivseid töid. Lisaks isiklikule loomingulisele tegevusele on ta olnud Tallinna Ülikooli kunstiosakonna professor ja juhtinud pikka aega EKA graafikaosakonda. Urmas Viigi eelmised isiknäitused «Muhu Inglid» toimusid 2017. aastal Tampere majas Tartus, Kondase keskuses, Viljandis ja Kuressaare raegaleriis.

Viimase kümne aasta jooksul on Urmas Viik osalenud üle kolmekümnel illustratsiooninäitustel välisriikides, mh Itaalias, Iisraelis, Ameerika Ühendriikides, Lätis, Jaapanis, Prantsusmaal ja mujal. Urmas Viik on oma loomingu eest pälvinud tunnustust, sh Kristjan Raua nimeline kunsti aastapreemia, lisaks diplomid illustratsiooni-triennaalidelt. Tema kujundatud ja illustreeritud raamatud on korduvalt auhinnatud 25+5 kaunima raamatu konkursil.

Sohvi Viik on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia (EKA) fotoosakonnas 2014. aastal ja magistrikraadi EKA installatsiooni- ja skulptuuriosakonnas 2016. aastal. Lisaks on ta täiendanud end Norras Bergeni kunstiakadeemias. Draakoni galeriis esines Sohvi Viik viimati isiknäitusega «Tõeline kujutlus. Kujutletud tõelisus» 2016. aastal. Ta on osalenud rühmanäitustel.