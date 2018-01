Komöödiastaar Rob Schneider esineb Tallinnas

Schneider on tuntud komöödiastaar, kes on aastatega saanud üheks enim tuuritavaks standup koomikuks. Ta lõi muuhulgas dokumentaalsarja «Real Rob», mis oli esimene sari, mille üks artist terveks hooajaks ise kirjutab, lavastab, näitleb ja samas ka finantseerib.

Schneider jõudis avalikkuse ette läbi NBC saate «Saturday Night Live». Viimase 20 aasta jooksul on ta naerutanud miljoneid inimesi paljudes komöödiates: «Grown Ups», «You Don’t Mess With The Zohan», «Big Daddy», «The Waterboy», «The Hot Chick» ja «The Animal».