Maarja Nuut annab Eesti Raadios minikontserdi

Eesti tuntumaid folkmuusikuid Maarja Nuut ühendab oma loomingus rahvamuusika ja kaasaegse elektroonika võimalused. Ta teeb seda erilisel ja kordumatul moel, luues ja põimides muusikalisi struktuure, kasvatades väikesest lihtsast motiivist suuri ja mahukaid heliruume.

Ta on esimese Eesti artistina mänginud mainekate maailmamuusika sündmuste nagu WOMEX, globalFEST, WOMAD põhiprogrammides ning viimase paari aasta jooksul andnud pidevalt kontserte Ameerikas, Kanadas ja mitmel pool Euroopas. Artisti 2016. aasta kevadel ilmunud album «Une meeles» pälvis ohtralt positiivset tähelepanu nii Eestis kui väljaspool. Harva näeb Maarjat kodupubliku ees, kuid nüüd on erakordne võimalus kohe aasta alguses tulla kuulama, millise kõlaga on esimesed uue kava muusikapalad.

Nuudi lugude algmotiivid on kas otse või kaude pärit eesti folkloorist, kuid ta esitab neid teistmoodi kui etnomuusikud. Ta on saanud klassikalise viiuldaja koolituse ning tema muusikaline mõtlemine on kihiline ja taust lai.

Nuut laulab ja mängib viiulile lisaks luuperiga, millega salvestab katke oma mängust ja vokaalist ning paneb selle korduma. Nõnda mitut kihti üksteise peale mängides ja lauldes loob ta kontserdilaval pulbitsevaid ja väga erilisi helipilte.

Stuudiokontserdil esitab Maarja muusikat oma teiselt albumilt «Une meeles» ning kõlavad ka mõned täiesti uued lood ning läti rahvalaulu töötlus.

Kontsert kestab 37 minutit ning kõlavad vahetekstid on inglise keeles. Kontserdi korraldaja, Klassikaraadio, palub kohal olla hiljemalt 18.45. Kuna tegemist on ülekande ja salvestusega, siis hilinejaid saali ei lubata. Piletid on müügil siin.