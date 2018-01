Miljardid esinevad EMA galal erinumbriga

«Viis nominatsiooni on väha hea. Tahaksime võita vähemalt neli auhinda, nii et igaüks saaks üht käes hoida, nendega poseerida ning postitada pildid sotsiaalmeediasse,» kommenteeris Miljardite laulja Marten Kuningas.

Kuninga sõnul ei saa Miljardite esinemine olema midagi ebaharilikku. «Ikka eht-miljarditelikult vaba ja vallaline. Muidugi lava ja saal on ilmselt suurimad, kus oleme koos esinenud. Grandioosne,» ütles Kuningas.

Eesti Muusikaauhinnad on saanud muusikutele väga oluliseks sündmuseks. Kuninga arvates annab see tunnustusele teatava ametliku joone. «Pean positiivseks seda tähelepanu, mis meie kunstile osaks saab, sest võib-olla mõni inimene hakkab just selle tõttu meie muusikat kuulama,» loodab ta.