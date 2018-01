Viis lühifilmi pahal teemal

Teises Rain Tolgi osalusel valminud filmis «Kokkulepe» (režissöörid Andres Maimik ja Rain Tolk) mängib ta filmirežissööri, kes satub teismelise näitleja emotsionaalse terrori alla. Siin saame viimase kapriiside põhjustele hõlpsasti jälile. Kujunev inimene, kes ise igapäevaseid manipulatsioone peab taluma, võtab seda kui käitumisjuhendit.

Mulle isiklikult jätsid kassetist kõige tugevama mulje kaks Maria Avdjuško osalsusel tehtud lühifilmi. «Jõulumüsteeriumis» (jällegi režissöörid Maimikud) on tal peaosa, küps naine, kes kutsub endale jõuluvana. Pühade ajal lisaraha teeniv tudeng satub olukorda, mida ta pole võimeline lahendama. Andres Maimik on rääkinud, et see lugu on tema endaga juhtunud, kui ta tõesti noore mehena samasuguses siutatsioonis vanema naise psühhoseksuaalse vägivalla ohvriks langes. Avdjuško on väga veenev!

Kasseti pikima ja kõige terviklikuma filmi «Nõiutud» lavastas Avdjuško Indrek Hargla 2008. aastal ilmunud ja Tuglase noveliauhinnaga pärjatud jutu põhjal. Esiteks kasutatakse seal õudusfilmi stilistikat, ja see väike žanrifilmi värving ei tule loole sugugi kahjuks. Kaasa aitab ka see, et novelli järgi südasuvel toimuma pidanud lugu filmiti vist novembris. Ester Kuntu kehastab naispeaosalist, kes oma lõputu lahkusega osutub metsanõiaks, linnamehe meele vangistajaks.

Filmikarbi viis filmi on omavahel kokku seotud Priit Tenderi animatsioonidega. Need on inspireeritud keskaegsetest raamatuillustratsioonidest ning taustaks kõlavad Mart Kanguri, Hando Runneli ja Johannes Vares-Barbaruse tekstid. Mulle väga meeldib: esiteks seob see filmid tõesti üheks tervikuks, teiseks annavad nad ka omaette kena kunstilise elamuse. Kui kunagi peaks ilmuma «Paha loo» Blu-ray-versioon, sobiksid need kenasti sinna eraldi maiuspalaks.